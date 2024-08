Mogelijk flinke meevaller voor Ajax in heenwedstrijd tegen Panathinaikos

Ajax hoeft donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League mogelijk niet te vrezen voor een heksenketel zoals we die kennen uit het Griekse voetbal. Tegenstander Panathinaikos maakt tijdelijk gebruik van het Olympisch Stadion van Athene. Dat biedt weliswaar plaats aan zo’n 70.000 man, maar donderdagmorgen zou de teller van het aantal verkochte kaarten op ‘slechts’ 38.000 staan.

Ajax hoopt vanaf 20.00 uur een eerste stap richting de play-offs om een plekje in het hoofdtoernooi van de Europa League te zetten. Daarvoor moet de formatie van coach Francesco Farioli dus zien af te rekenen met Panathinaikos. Uitwedstrijden in Griekenland zijn meestal geen pretje. Daar weet Ajax inmiddels alles van. Zo ging het tijdens de ontmoeting met AEK Athene in 2018 in de groepsfase van de Champions League nog serieus mis op de tribune. Vorig jaar speelden de Amsterdammers opnieuw tegen AEK en werden de spelers van toenmalig trainer Maurice Steijn regelmatig geplaagd door Grieken met laserpennen.

Ajax zal zijn borst dus nat hebben gemaakt voor de eerste wedstrijd tegen Panathinaikos, maar in de aanloop naar de aftrap is het de vraag in hoeverre het stadion écht zal gaan koken. Panathinaikos speelt z’n wedstrijden normaal gesproken in het Apostolos Nikolaidis Stadion, maar maakt tijdelijk gebruik van het Olympisch Stadion in Athene. “Dit imposante Olympisch Stadion biedt plaats aan zo’n 70.000 man en is eigenlijk iets te groot voor de ‘heksenketel’ die Panathinaikos wil creëren”, schreef Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International een uur voor de aftrap op X.

Panathinaikos hoeft niet te rekenen op een uitverkocht ‘huis’. Volgens Goodijk zal het stadion voor ongeveer de helft vol zitten. Dezelfde informatie heeft Ajax Life. “Er passen zo’n 70.000 mensen in dit stadion, maar die zijn er zeker niet allemaal. Volgens onze taxichauffeur en tevens Panathinaikos-supporter waren er vanmorgen zo’n 38.000 kaarten verkocht”, zo schrijft het officiële account van de Supportersvereniging Ajax. Een meevaller voor Farioli en zijn spelers? De Griekse supporters zullen, ongeacht met hoeveel ze zijn, voldoende geluid maken. Aan Farioli en zijn spelers de taak daar niet van onder de indruk te raken. Ze worden in Athene gesteund door zo’n 500 uit Amsterdam meegereisde supporters.

