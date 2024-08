Opstelling Ajax: Farioli voert één wijziging door tegen Panathinaikos

Ajax-trainer Francisco Farioli heeft zijn opstelling voor het eerste duel met Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League op één positie gewijzigd ten opzichte van vorige week. Steven Berghuis begint voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. De linkspoot neemt voorin de plek over van Christian Rasmussen, die vanwege een blessure niet van de partij is in Athene. Het treffen tussen Panathinaikos en Ajax begint om 20.00 uur.

Ajax rekende in de tweede voorronde in de strijd om een plekje in het hoofdtoernooi van de Europa League af met Vojvodina. Na de 1-0 overwinning in de heenwedstrijd in Amsterdam, won de ploeg van Farioli de return in Servië met 1-3. Farioli kon in het tweeluik met de Serven nog geen beroep doen op Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Brobbey kan donderdagavond zijn eerste minuten van dit seizoen maken. De beresterke spits stapte in het vliegtuig naar Griekenland en begint op de bank. Bergwijn is (nog) niet fit genoeg om in actie te komen.

Farioli houdt onder de lat vast aan Remko Pasveer, die in de vorige ronde verrassend de voorkeur kreeg boven Diant Ramaj. Ook in de achterhoede verandert er niets bij Ajax. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato vormen de achterste linie. Op het middenveld behoudt Kenneth Taylor, ondanks zijn teleurstellende optreden van vorige week, zijn basisplaats. Hij wordt vergezeld door Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim. Voorin vervangt Berghuis de geblesseerde Rasmussen. Chuba Akpom start in de punt, Carlos Forbs is opnieuw de linksbuiten. Naast Brobbey begint dus ook Bertrand Traoré op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.