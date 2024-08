Mulder in de bres voor 'moderne' Farioli: 'Misschien is Brobbey daar nog niet klaar voor'

Youri Mulder denkt dat sommige spelers bij Ajax, zoals , er nog niet klaar voor zijn om twee wedstrijden in de week te spelen. Francesco Farioli gooide tegen zowel sc Heerenveen als NAC Breda zijn elftal om na de Europese wedstrijden, waarbij er tegen laatstgenoemde een 2-1 nederlaag werd geleden. Dat die nederlaag voor veel vragen zorgt is volgens Mulder logisch.

“Dat is ook wel logisch, maar hij heeft er wel een duidelijk antwoord op”, begint hij aan tafel bij Ziggo Sport. “Ze kijken heel nauwgezet naar cijfers en naar de fitheid van spelers. Het risico op geblesseerde spelers wil hij niet lopen. De opbouw in zo’n seizoen, het seizoen ingaan is voor hem dan belangrijker dan misschien even het resultaat.”

“Je ziet in de Europese wedstrijden steeds dat hij hetzelfde elftal opstelt. De Henderson-opstelling met Berghuis er langzaam ook in, zo heeft hij in Vojvodina gespeeld en tegen Panathinaikos”, vervolgt Mulder. “Natuurlijk is het raar als je in de eerste wedstrijd, de presentatie van jouw elftal naar het publiek, zoveel wijzigingen doorvoert”, doelt hij op de zes wisselingen in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. “Hoewel, die presentatie was de week ervoor ook al in de Europese wedstrijd. Maar dan wil je er staan, met je beste elftal.”

Mulder denkt dat Farioli dat ‘een beetje anders ziet’. “De tijd zal uitwijzen of hem die tijd ook gegund wordt en of hij daar achteraf gelijk in heeft. Wat wel zeker is, is de risico op blessures. Zij monitoren dat nauwgezet, het is een moderne trainer en daar kun je wat van vinden”, beseft Mulder. “Het is misschien een beetje ouderwets om te denken dat je twee keer in de week moet kunnen spelen. Natuurlijk moet dat, maar je moet er ook klaar voor zijn. Misschien is een Brobbey daar nog niet klaar voor”, besluit Mulder.

