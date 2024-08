Myron Boadu vindt nieuwe club en gaat aan de slag in Duitsland

(23) speelt aankomend seizoen op huurbasis bij VfL Bochum, zo weet De Telegraaf donderdagmiddag te verzekeren. De aanvalsleider van AS Monaco, die afgelopen halfjaar uitkwam voor FC Twente, wordt naar verwachting vrijdag gepresenteerd.

Boadu had bij AS Monaco geen uitzicht op speeltijd en mocht daarom verhuurd worden. Bochum was er snel bij en startte de onderhandelingen met de enkelvoudig-international van het Nederlands elftal. De Telegraaf weet niet of de Duitse laagvlieger een koopovereenkomst heeft bedongen. Boadu staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij Monaco.

In de Ligue 1 werd oud-spits van AZ zich nooit een vaste waarde. Hij maakte in 68 duels slechts tien doelpunten. Afgelopen seizoen kwam de spits uit voor FC Twente, waar hij met drie treffers en een assist een klein aandeel had in de derde plaats van de Tukkers.

