Niet te houden: Mbappé maakt fraaie eerste treffer voor Real Madrid

Het eerste doelpunt van in het shirt van Real Madrid is een feit. De Fransman tekende in de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo om de UEFA Super Cup voor de 2-0.

Het was de afgelopen jaren vaak niet de vraag óf, maar wanneer Mbappé de overstap naar Real Madrid zou gaan maken. Maar na mislukte pogingen in 2021 en 2022 om hem over te nemen van Paris Saint-Germain, stond er achter het huwelijk opeens een groot vraagteken. Mbappé zette in 2022 nog zijn handtekening onder een nieuw contract in Parijs. Maar de Franse ster was na nog eens twee seizoenen in het Parc des Princes wel toe aan een nieuw avontuur. Real Madrid hoefde geen transfersom neer te tellen: Mbappé maakte transfervrij, maar wel voor heel wat salaris en tekengeld de overstap naar de Spaanse recordkampioen.

De ontmoeting tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo om de UEFA Super Cup staat uiteraard in het teken van het debuut van Mbappé. De Fransman zette al na een paar minuten Marten de Roon te kijk, maar kwam daarna lang niet in het spel voor. Daar kwam in de tweede helft verandering in. Atalanta Bergamo was in eerste instantie het dichtst bij de openingstreffer, maar gaandeweg werden de ruimtes steeds groter en dan voelen de aanvallers van Real Madrid zich als een vis in het water. Vinícius Júnior stelde na een schitterende actie Federico Valverde in staat de 1-0 binnen te tikken en zo'n tien minuten later was het aan Mbappé, die op aangeven van Jude Bellingham zijn eerste namens Real Madrid tegen de touwen joeg: 2-0.

