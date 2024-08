Henk Spaan stoort zich aan Noa Vahle: ‘Tijd dat Fresia terugkomt’

Henk Spaan heeft zich gestoord aan vragen die Noa Vahle donderdagavond stelde aan Francesco Farioli, vlak voor de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax. De columnist van Het Parool spreekt van 'Telegraaf-vraagjes' van de journalist van Ziggo Sport.

“Noah (Noa, red.) Vahle met Telegraaf-vraagjes over Brobbey en Bergwijn? Het wordt tijd dat Fresia terugkomt”, schrijft Spaan op X. Brian Brobbey en Steven Bergwijn ontbreken in de wedstrijdselectie tegen Vojvodina en waren onderwerp van gesprek in het interview van Vahle met Farioli.

De eerste vraag van Vahle luidde: “Bergwijn en Brobbey zijn er niet bij, ze zijn niet wedstrijdfit. Was dat van tevoren ingecalculeerd, dat ze deze wedstrijd niet zouden halen?” Farioli antwoordde: “Het was voor ons heel belangrijk om ze te zien en te beoordelen hoe ze ervoor stonden na hun terugkeer van de nationale ploeg. We wisten dat ze het misschien niet zouden kunnen halen. We hadden het graag gewild, maar dit is de situatie.

Daarna vroeg Vahle: “Zou je ze achteraf gezien liever iets eerder terug hebben gehad, zodat ze misschien minuten hadden kunnen maken in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Vitesse afgelopen vrijdag?” Volgens Farioli is het zinloos om daarop terug te blikken. Hij wees erop dat de aanvallers de vakantiedagen hebben opgenomen waar ze contractueel recht op herbben. “We richten ons op de spelers die er wel zijn.

Vahle kwam daarna met een vervolgvraag: “Gisteren zei je dat Berghuis fit was om te starten, waarom speelt hij niet vandaag?” Farioli: “Ik wil doorgaan met de spelers die donderdag gestart zijn. Maar we hebben geen basisspelers en wisselspelers, je zag hoe belangrijk de invallers waren voor ons”, doelde hij op het winnende doelpunt van Branco van den Boomen, op aanngeven van mede-invaller Mika Godts.

