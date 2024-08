Farioli maakt opstelling van Ajax bekend voor cruciale return tegen FK Vojvodina

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor de return tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League bekendgemaakt. De Italiaanse oefenmeester kiest er ten opzichte van de heenwedstrijd voor om geen wijzigingen toe te passen, waardoor Steven Berghuis dus op de bank begint. Het duel tussen Ajax en FK Vojvodina begint om 20.00 uur in de TSC Arena in Backa Topola.

Net als in het heenduel kan Farioli ook vandaag niet beschikken over Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Het tweetal was met Oranje actief op het Europees kampioenschap en had zodoende daarna nog vakantie. Inmiddels trainen beide aanvallers weer met de Amsterdammers mee, maar meereizen met de groep zat er nog niet in. De komende dagen zullen Bergwijn en Brobbey in Nederland een individueel programma afwerken.

Aanwinst Bertrand Traoré begint net als Berghuis op de bank, maar Farioli kondigde aan dat de Burkinees wel speelminuten zou gaan maken in het duel met Vojvodina. Ook Branco van den Boomen, die vorige week matchwinner werd door de 1-0 tegen de touwen te koppen, zal genoegen moeten nemen met een plekje als reservespeler.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Rasmussen, Akpom, Forbs.

Hoe laat begint FK Vojvodina - Ajax?

De aftrap van de terugwedstrijd wordt donderdagavond verricht om 20.00 uur. De UEFA heeft de Turkse Arda Kardesler aangesteld als scheidsrechter bij het voorrondeduel.

Op welke zender is FK Vojvodina - Ajax te zien?

De wedstrijd tussen Ajax en FK Vojvodina is te zien op Ziggo Sport. De kabelexploitant heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de wedstrijd tussen Ajax en FK Vojvodina te bekijken.

Hoe zit het met mensen die geen Ziggo-abonnement hebben?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt. Omdat sommige mensen vorige week problemen kenden bij het registreren en inloggen, zond Ziggo de eerste wedstrijd tussen Ajax en Vojvodina gratis en live uit op YouTube. Of dat nu weer gaat gebeuren, is onduidelijk.

