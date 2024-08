Opstelling PSV: Peter Bosz begint tegen Heracles weer met noodverband op rechtsback

PSV begint zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo, die om 12.15 uur begint, opnieuw met als rechtsback. , die wel bij de wedstrijdselectie zit, begint daardoor wederom op de bank. Daarnaast kiest Peter Bosz ‘gewoon’ voor Olivier Boscagli centraal achterin.

De transferperikelen houden de gemoederen in Eindhoven flink bezig. Zo staat Teze op het punt om zijn transfer naar AS Monaco af te ronden. Boscagli kan de landskampioen ook nog verlaten in het slot van de transferwindow. De 26-jarige Fransman staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar kiest ervoor om niet te gaan muiten. Zodoende kan Bosz gewoon over de sterkhouder beslissen.

De positie van rechtsback wordt net als in het met 5-1 gewonnen duel met RKC Waalwijk ingenomen door Richard Ledezma. De 23-jarige Amerikaan treft verder naast Boscagli Ryan Flamingo en Fredrik Oppegård. De 22-jarige Noor is opnieuw de vervanger van Mauro Júnior die nog apart traint.

Voorin en op het middenveld heeft Bosz geen reden om wijzigingen aan te brengen. Dat betekent dat het middenveld bestaat uit Jerdy Schouten, Joey Veerman en Malik Tillman. De voorhoede wordt gevormd door Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong en Lang.

