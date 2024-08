Pepe (41) neemt ruim een maand na Portugese EK-uitschakeling een ingrijpend besluit

speelde in het afgelopen seizoen nog 34 wedstrijden voor FC Porto en was tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland nog basisspeler, maar de Portugees zien we niet meer terug binnen de lijnen. Niet als speler althans. De 41-jarige verdediger heeft zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. Hij zet na ruim twintig jaar voetballen op het hoogste niveau een streep onder zijn loopbaan.

Daarmee komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Pepe, geboren in Brazilië, streek in de zomer van 2001 neer in Europa. Hij zette bij Marítimo zijn eerste stappen in het professionele voetbal, alvorens in de zomer van 2004 de overstap te maken naar FC Porto. Real Madrid telde drie jaar later dertig miljoen euro neer voor zijn komst. Het huwelijk tussen Real Madrid en Pepe werd een groot succes. Hij speelde liefst 334 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, waarmee hij onder meer drie keer landskampioen werd en driemaal de Champions League won.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: BBC reageert na ophef over pijnlijke opmerking over Cristiano Ronaldo

Real Madrid en Pepe namen in de zomer van 2017 afscheid van elkaar. De Madrilenen gunden de verdediger een transfervrije overstap naar Besiktas. Zijn avontuur in Turkije zou niet langer dan anderhalf jaar duren. Pepe keerde een paar maanden later, begin 2019, terug bij FC Porto. Bij de club waar hij zijn doorbraak beleefde zou hij nog een aantal seizoenen een belangrijke speler zijn. Ondanks zijn leeftijd, Pepe blies op 26 februari van dit jaar 41 kaarsjes uit, kon hij rekenen op een basisplaats. Daardoor bleef hij in beeld bij de nationale ploeg. Wat heet. Pepe was tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar basisspeler en verscheen ook tijdens het EK in Duitsland vier keer aan de aftrap.

LEES OOK: Nederlandse frustratie na optreden Cristiano Ronaldo: 'Je hebt toch kleine mensen hè, verschrikkelijk'

Portugal reikte in Duitsland tot de kwartfinales. Daarin ging het na strafschoppen mis tegen Frankrijk. Daarmee kwam er tevens een einde aan de actieve loopbaan van Pepe. De verdediger kon na zijn vertrek bij FC Porto tekenen in Saudi-Arabië, maar hij vindt het mooi geweest. Pepe speelde uiteindelijk 737 wedstrijden in clubverband. Voor de Portugese nationale ploeg kwam hij 141 keer in actie, goed voor acht doelpunten. Pepe debuteerde op 21 november 2007 en zou deelnemen aan de EK’s van 2008, 2012, 2016, 2021 en 2024 én de WK’s van 2010, 2014, 2018 en 2022.

𝗨𝗠 𝗘𝗫𝗘𝗠𝗣𝗟𝗢. 🫡 Continuaremos sempre juntos: obrigado por tudo, Pepe! ✨🫂 #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/HSnou1I5zI — Portugal (@selecaoportugal) August 8, 2024 Pepe has announced retirement from professional football at the age of 41 🇵🇹



🏟️ 878 appearances for club & country

🏆 34 trophies



The game says goodbye to a legend. pic.twitter.com/3e1y9nokQJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse routinier stopt als international: ‘Ik speel al jaren met een slechte heup’

Een routinier met dik vijftig interlands op zijn naam stopt als international van Spanje, zo bevestigt hij zelf.