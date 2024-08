Priske geeft waarschuwing aan Feyenoord-spelers: ‘Dan hebben we allemaal een probleem’

De transfermarkt nadert het kookpunt en dat merkt Feyenoord-trainer Brian Priske ook. De Deense oefenmeester merkt dat er flink getrokken wordt aan zijn spelers, waaronder . De Deense oefenmeester eist wel van zijn spelers dat ze ondanks de perikelen voor de volle honderd procent gefocust blijven op Feyenoord.

Priske kan vooralsnog ‘gewoon’ beschikken over Giménez. De Argentijnse spits sloeg een aanbod van Nottingham Forest af, maar Priske weet nog niet of de goaltjesdief na het sluiten van de transfermarkt nog bij Feyenoord speelt. “Ik heb geen idee”, is de oefenmeester eerlijk. “Ik hoop dat hij bij ons blijft, maar zolang de transferwindow open is, is het te naïef om te denken dat iedereen aan boord blijft.”

“Voetbal blijft voetbal”, beseft Priske. “Je weet maar nooit. Maar het lijdt geen twijfel dat hoe dichter we bij het sluiten van de markt komen en de opties opraken, hoe dichter we ook bij de selectie van Feyenoord komen. Ik denk dat het naïef zou zijn om te geloven dat alles rond is tot het moment dat de markt helemaal dicht is. Ik heb samen met de staf goede contacten met Santi. Hij is volledig gemotiveerd om hier te spelen, net als de rest van de spelers. Maar je weet maar nooit in het voetbal wat er gebeurt.”

Priske kan niet wachten tot het sluiten van de markt

Priske geeft in ieder geval toe dat hij uitkijkt naar het sluiten van de transfermarkt. “Daar bestaat geen twijfel over. Ik denk dat als je iedere coach in de wereld vraagt, dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Het is moeilijk. Het is een uitdaging waar je mee moet dealen. Je kunt je op veel dingen focussen en ik focus me op de spelers die we hebben en wat ik het beste kan doen op de korte termijn. Dus totdat de window is gesloten.”

Daarna kan er vooruitgekeken worden, beseft Priske. “Al doen we dat al wel een beetje. Maar wat betreft de wedstrijden gaat het om winnen met de spelers die we nu tot onze beschikking hebben. Maar het is zeker een uitdagende situatie, zeker bij een club als Feyenoord”, is hij eerlijk.

Afleiding

De trainer van de Rotterdammers heeft vooralsnog niet het idee dat de spelers afgeleid worden door de transferperikelen. “Ik heb het gevoel dat de spelers momenteel voor honderd procent toegewijd zijn. Ze doen hun werk elke dag en ze zijn honderd procent professioneel, in elk opzicht. Dan is het aan hun zaakwaarnemers om zich met alles buiten Feyenoord bezig te houden. Dat is ook normaal. Dat is ook de eis die we aan deze jongens stellen. En dat is ook de boodschap die ik voor ze heb als ik met ze praat: zolang je hier bent, binnen 1908 en De Kuip, doe je gewoon je werk. Daar word je voor betaald en dat is wat we van je verwachten.”

Priske wil dan ook niet dat zijn spelers verslappen. “Zorg ervoor dat je voor de volle honderd procent aanwezig bent. Als er plots iets gebeurt, en dat kan want dat is onderdeel van het voetbal, dan zullen we daar mee omgaan. Maar neem geen gas terug, want dan hebben we allemaal een probleem”, waarschuwt hij zijn spelers.

