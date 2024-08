Priske geeft update over geblesseerde nieuweling: ‘Hij is nog niet gewend aan dit niveau’

Brian Priske hoopt dat hij komend weekend kan beschikken over Jeyand Mitchell. De negentienjarige Costa Ricaan kwam begin deze zomer over van het Costa Ricaanse LD Alajuelense, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam gaf de Deense oefenmeester een update over de jonge verdediger.

“Het gaat met ups en downs”, is Priske eerlijk. “Toen hij hier aankwam had hij te maken met een kleine blessure. Daar moesten we zorg voor dragen. Daarna kon hij meetrainen, maar verloor hij enkele dagen door vermoeidheid en kleine dingetjes hier en daar. Ik hoop dat hij er klaar voor is om zondag bij de wedstrijdselectie te zitten.”

Volgens Priske is het voor nieuwe jongens een uitdaging om aan het niveau bij Feyenoord te wennen. “Zeker als je uit een competitie zoals die uit Costa Rica komt”, beseft hij. “Dat is een ander niveau. Hij is nog niet gewend aan dit niveau. Hoe we trainen is anders, de intensiteit is groter. De belasting in de sportschool om de jongens sterker te maken is ook anders. Dus we hadden ook zeker enige tijd van aanpassing verwacht, maar hij maakt iedere dag goede stappen. Hij heeft zeker wat vastigheid nodig”, besluit Priske.

