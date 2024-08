Feyenoord komt met duidelijke reactie op transfergerucht: 'Er is al een tijd geen contact meer'

Feyenoord komt met een korte, maar duidelijke reactie op de geruchten vanuit Spanje dat Atlético Madrid zich met een verhoogd bod op verdediger zou hebben gemeld. Tegenover Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam laat de Stadionclub weten dat er 'geen contact' met de Spaanse topclub is en dat Feyenoord daar 'ook niet op zit te wachten'.

Hancko wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Atlético. De Slowaakse verdediger maakt sinds hij in 2022 de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord maakte voortdurend indruk in het shirt van de Rotterdammers en onderstreepte zijn klasse afgelopen zomer op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Afgelopen maandag liet Hancko zelf aan het Algemeen Dagblad weten dat 'alles rustig' was rond zijn mogelijke overstap naar Madrid.

Gisteren (woensdag) kwamen vanuit Spanje echter berichten naar buiten over een nieuw, verbeterd bod op Hancko. Atlético zou een bedrag van 30 miljoen euro voor de Slowaak over hebben, waarbij Feyenoord ook nog een percentage van een toekomstige transfersom tegemoet zou kunnen zien. Beide clubs zouden nog altijd volop in onderhandeling zijn over de transfer, meldden diverse Spaanse media.

Krabbendam deed navraag bij Feyenoord, en kreeg een meer dan duidelijke reactie van de club. "Er is geen contact met Atlético, al een tijd niet meer en we zitten er ook niet op te wachten", citeert de journalist de club op X. Of daarmee de kous af is, betwijfelt Krabbendam echter: "Wordt vervolgd, ongetwijfeld", schrijft de clubwatcher erachteraan.

Vanuit Spanje veel berichten over een nieuw en fors bod van Atletico #Madrid op David #Hancko. Reactie van #Feyenoord: er is geen contact met Atletico, al een tijd niet meer en we zitten er ook niet op te wachten. Wordt vervolgd, ongetwijfeld — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) August 22, 2024

