‘PSV-target’ David Neres bereikt persoonlijk akkoord en wacht op clubs

heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Napoli over een transfer. De oud-vleugelspeler van Ajax lijkt op korte termijn de overstap te maken vanuit Benfica. Woensdag werd de naam van PSV verrassend gelinkt aan de Braziliaan.

Rik Elfrink meldde woensdag met een woordgrap dat een transfer van Neres naar Eindhoven niet aan de orde was. Napoli lijkt de nieuwe bestemming te worden van de rappe buitenspeler. Transfergoeroe Gianluca Di Marzio weet dat de sportief directeur van Napoli, Giovanni Manna, gesproken heeft met de zaakwaarnemer van Neres.

Beide clubs zijn nog niet akkoord over een transfersom. Benfica zou een bedrag van minimaal 25 miljoen euro willen vangen voor de aanvaller. La Gazzetta dello Sport weet dat er inmiddels wél sprake is van een persoonlijk akkoord tussen Neres en Napoli. De oud-Ajacied zou dolgraag naar Italië komen om uit te groeien tot een vaste waarde.

Neres trok in 2016 naar Amsterdam, waar hij zijn doorbraak in het betaalde voetbal beleefde. De Brazilaan speelde na zijn overstap van São Paulo naar Ajax zo’n zes seizoenen in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. In 2022/23 maakte Neres de overstap naar Benfica.

