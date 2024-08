Rik Elfrink onthult met flauw woordgrapje status van Neres-transfer naar PSV

PSV is op dit moment niet bezig om naar Eindhoven te halen. De oud-Ajacied werd eerder op woensdag in verband gebracht met de club waar een voormalig trainer van hem, Peter Bosz, nu coach is. PSV lijkt echter niet in de race te zijn.

Neres speelde tussen 2017 en 2022 voor Ajax en beleefde veel successen met die club. Zo werd hij drie keer kampioen en won hij twee keer de KNVB-beker. De Braziliaan was ook onderdeel van het team dat tijdens het seizoen 2018/2019 bijna de finale van de Champions League haalde. Na een korte periode bij Shakhtar Donetsk stapte hij over naar Benfica in Portugal. Daar is hij echter niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de laatste geruchten is een overstap naar Napoli erg waarschijnlijk, nieuwe trainer Antonio Conte zou erg van hem gecharmeerd zijn. Alle partijen zijn al druk in gesprek, de transfer lijkt een kwestie van tijd. Maar woensdag kwam ook naar buiten dat PSV zich zou willen mengen in deze transferperikelen. Met trainer Bosz werkte Neres eerder bij Ajax samen.

LEES OOK: PSV kondigt derde tenue voor over twee (!) seizoenen alvast aan

Woensdagavond heeft PSV-watcher Rik Elfrink echter laten weten dat PSV momenteel niet in de running is om Neres over te nemen. De Braziliaan heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Italië, waardoor hij voor de Nederlandse landskampioen geen concrete optie is. Elfrink wist dat kort en bondig te vangen in een tweet met 'Neeres'.

Neeres. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 7, 2024

Was erg flauw inderdaad, sorry, maar we begrijpen dat Neres op dit moment geen concrete optie is bij/voor PSV. Hij is met Napoli bezig, meldden tal van buitenlandse journalisten ook al. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang baalt: ‘Kan echt niet, we zijn in alle facetten beter dan Feyenoord’

Noa Lang vindt niet dat PSV had mogen verliezen van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.