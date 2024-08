Red Bull-baas Oliver Mintzlaff bespreekt toekomstplannen voor Simons: ‘Hebben we geweldig gedaan’

Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull en voorzitter van de raad van commissarissen van RB Leipzig, heeft goede hoop dat ook volgend seizoen voor de Duitse club van de energiedrankfabrikant speelt. De bestuurder is blij dat zijn club ondanks de concurrentie ook dit seizoen over de Nederlander kan beschikken.

In gesprek met BILD gaat Mintzlaff in op de toekomst van Simons. De Nederlandse spelmaker werd afgelopen seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan RB Leipzig, waar hij veel indruk maakte. Afgelopen zomer waren onder meer Bayern München en Liverpool in de markt voor de rechtspoot, maar uiteindelijk speelt hij ook dit seizoen op huurbasis in Leipzig.

Mintzlaff wijst bij het slagen van deze transfer naar zijn nauwe banden met PSG en diens voorzitter Nasser Al-Khelaifi. “Het was een heel moeilijke transfer”, laat de bestuurder weten in gesprek met de krant. “Op Xavi werd door heel veel clubs gejaagd, doordat hij een geweldig seizoen had bij ons. Als club hebben we dit geweldig gedaan”, is hij lovend.

Toekomst van Simons

Of Simons ook na het huidige seizoen bij Leipzig speelt, is Mintzlaff mysterieus over. “Daar zal de sportieve leiding over moeten onderhandelen met PSG”, legt hij uit. De bestuurder benadrukt dat de Nederlander op dit moment nog wordt gehuurd, maar dat het de bedoeling is dat topspelers in de toekomst ook voor langere tijd tekenen in Leipzig. “We hebben nu laten zien dat dit kan, zelfs met grote concurrentie.”

