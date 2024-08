Elfrink ontkracht PSV-gerucht: 'Geen enkele aanwijzing dat hij nu serieus in beeld is'

Clubwatcher Rik Elfrink onkracht geruchten vanuit Frankrijk dat PSV dichtbij de komst van linksback zou zijn. De 31-jarige Fransman is transfervrij sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain, maar volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad is er 'geen aanwijzing dat Kurzawa nu serieus in beeld is' bij de landskampioen.

Afgelopen vrijdag bracht het gerenommeerde L'Équipe naar buiten dat Kurzawa op de radar van PSV zou zijn verschenen. De dertienvoudig Frans international stond tussen 2015 en afgelopen zomer onder contract bij PSG, dat hem in zijn voorlaatste contractjaar op huurbasis bij Premier League-club Fulham stalde. In het voorbije seizoen kwam Kurzawa in Parijs niet voor in de plannen van trainer Luis Enrique: onder de Spanjaard bleef zijn bijdrage aan het binnenhalen van de Franse landstitel, zijn vijfde in dienst van PSG, beperkt tot één schamele invalbeurt van acht minuten.

Dinsdag maakt Elfrink aan het begin van de middag op X melding van nieuwe berichten uit Frankrijk, waaruit zou blijken dat PSV en Kurzawa 'nu toch echt' met elkaar in gesprek zouden zijn. "Dat is lastig voor te stellen, omdat eerder al is gemeld dat dit niet aan de orde is", schrijft de journalist, die zijn volgers wel belooft het 'nieuws' na te gaan trekken. Een klein halfuurtje later is dat gebeurd: "Geen enkele bevestiging dat er iets concreets speelt", schrijft Elfrink. "Zo zullen nog tal van namen de komende dagen opduiken, waar door PSV naar is 'geïnformeerd'", meldt de journalist even later in een vervolgtweet.

Lodi

Eerder op de dag schreef Elfrink in het Eindhovens Dagblad dat PSV nog altijd bezig is met de komst van Renan Lodi. De 19-voudig Braziliaans international speelde een aantal seizoenen voor Atlético Madrid, maar verkaste afgelopen winter via Olympique Marseille naar het Saudische Al-Hilal. "Lodi zou op huurbasis moeten overkomen, als de clubs eruit zijn en ook hij akkoord is met de stap naar PSV. Zijn komst zal - gezien zijn salaris in Saudi-Arabië -misschien wel een handvol miljoenen kosten", schreef Elfrink. Afgelopen weekend onthulde ESPN-verslaggever Hans Kraay junior al dat de 26-jarige linksback bij Al-Hilal niet minder dan 200.000 euro per week (!) opstrijkt. Zijn huidige club zou echter een deel van dat monstersalaris voor zijn rekening willen nemen, als Lodi zich op huurbasis bij de selectie van Peter Bosz zou gaan voegen.

Vanuit Frankrijk duiken berichten op dat de eerder al bij PSV aangeboden linksback Layvin Kurzawa (31) nu toch echt met de club in gesprek is. Dat is lastig voor te stellen, omdat eerder al is gemeld dat dit niet aan de orde is. We checken het. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 27, 2024 Kurzawa is eerder al aangeboden bij PSV. Meer info is er over deze speler niet op dit moment. Geen enkele bevestiging dat er iets concreets speelt.

Laatstelijk actief bij Paris Saint-Germain en daarna Fulham. Heeft vorig seizoen 8 minuten gespeeld..... — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 27, 2024 Zo zullen nog tal van namen de komende dagen opduiken, waar door PSV naar is 'geïnformeerd'. Makelaars bellen soms ook zelf naar #PSV en dan is er zogenaamd contact tussen de clubs. Geen aanwijzing dat #Kurzawa nu serieus in beeld is, of er moet ineens iets geks zijn gebeurd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 27, 2024

