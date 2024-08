Transferbudget PSV bekend: dit bedrag heeft Stewart in de slotweek te besteden

PSV is er alles aan gelegen om in de slotweek van de transferperiode de achterhoede te versterken. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft directeur voetbalzaken Earnest Stewart naar verwachting nog tussen de 25 en 30 miljoen euro om uit te geven aan transfers.

Renan Lodi is een van de toptargets van PSV. De Braziliaanse linksback moet in Eindhoven de nieuwe linksback worden. Het is de bedoeling dat hij, zodra de clubs een akkoord bereiken en ook hijzelf akkoord is met de transfer naar Nederland, op huurbasis overkomt. Volgens Elfrink zal zijn komst wel ‘een handvol miljoenen’ kosten.

Een deel van het transferbudget zal ook besteed worden aan Ko Itakura. PSV wil de Japanse centrale verdediger dolgraag overnemen van Borussia Mönchengladbach. De Eindhovenaren deden al een bod van 11,5 miljoen euro op Itakura, maar dit werd niet als voldoende beschouwd. Bovendien heeft de Duitse club laten weten dat het niet graag meewerkt aan de overgang van de voormalig FC Groningen-verdediger. Elfrink beseft dat het best nog wel eens zo kan zijn dat PSV een transferrecord zal moeten breken om Itakura alsnog binnen te hengelen. Dat zal betekenen dat PSV meer dan vijftien miljoen euro zal moeten neertellen om het hart van de defensie te versterken.

Volgens de clubwatcher is het nog maar de vraag of er na de mogelijke komst van Itakura en Lodi nog geld over is om Nicola Zalewski op te pikken bij AS Roma. De linksback, die ook als linkermiddenvelder uit de voeten kan, wordt door PSV ook gezien als een optie op Hirving Lozano te vervangen. De Mexicaanse buitenspeler vertrekt in de winterstop naar MLS-club San Diego FC.

