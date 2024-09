Ron Jans speculeert over vertrek bij FC Utrecht: 'Iets in mij roept ook...'

Ron Jans sluit niet uit dat hij aan zijn laatste seizoen als trainer van FC Utrecht bezig is. De meest ervaren trainer in de Eredivisie beschikt over een aflopend contract, in gesprek met De Telegraaf houdt de 65-jarige oefenmeester alle opties open.

In september 2023 werd Jans aangesteld in de Domstad, waar hij de opvolger werd van Michael Silberbauer die na een teleurstellende start van het seizoen aan de kant werd geschoven. Onder de oud-trainer van onder meer FC Groningen en FC Twente werd al snel de weg naar boven ingeslagen. Utrecht eindigde uiteindelijk als zevende, drong door tot de finale van de play-offs om Europees voetbal, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in Go Ahead Eagles. "Het was sportief heel teleurstellend", zegt Jans terugblikkend. "Zonder die rode kaart zouden we Europa in zijn gegaan", doelt de trainer op het wegzenden van Oscar Fraulo. Daarnaast betreurt hij de rellen die daarna in én buiten Stadion Galgenwaard uitbraken: "Voetbal is zo’n mooie sport en heeft mij zoveel gegeven en dit is zo schadelijk. Dit kunnen we toch niet toestaan."

Jans heeft naar eigen zeggen nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst in Utrecht. De trainer hinkt wat dat betreft op twee gedachten. "Ik heb het geweldig naar mijn zin. Maar iets in mij roept ook ’Je hebt meer tijd voor jezelf en voor je naasten nodig’. Je moet zo vaak nee zeggen tegen kinderen, kleinkinderen, vrienden, noem maar op. Nog een jaar erbij is zeker een optie. Maar ik zie mezelf dit nog hooguit twee à drie jaar doen en niet langer. En het kan ook zijn dat ik na dit seizoen er al anders over denk", aldus Jans.

"Ik heb daar een geweldige tijd gehad"

Morgen (zondag) neemt Jans het met zijn ploeg in eigen stadion op tegen zijn vorige werkgever, FC Twente. "Ik heb daar een geweldige tijd gehad. Het is voor mij nog steeds een heel speciale wedstrijd", zegt Jans. In zijn drie seizoenen eindigden de Tukkers achtereenvolgens als tiende, vierde en vijfde in de Eredivisie. Onder zijn opvolger Joseph Oosting werd Twente afgelopen seizoen zelfs derde. Jans hoopt met zijn huidige club het gat naar de subtop te kunnen dichten: "Ik hoop dat we dit jaar een echte concurrent gaan zijn van FC Twente. Ik vind dat FC Twente, AZ en FC Utrecht achter de topdrie de plaatsen vier, vijf en zes moeten innemen." Daartoe moet er echter nog wel wat gebeuren, beseft de trainer: "Op dit moment zit FC Utrecht nog wel onder die twee, maar daar moeten we ons wel op richten."

