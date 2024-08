‘Ronald Koeman neemt besluit over Virgil van Dijk’

Ronald Koeman heeft een besluit genomen over de toekomst van in het Nederlands elftal. Dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf althans. Volgens de verslaggever heeft de bondscoach in een persoonlijk gesprek ‘opnieuw zijn onvoorwaardelijke vertrouwen’ in Van Dijk uitgesproken. Koeman maakt vrijdag (vandaag) zijn voorselectie voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland in september bekend.

Daley Blind zal sowieso ontbreken volgende maand. De linkspoot, die is begonnen aan zijn tweede seizoen bij Girona, kondigde eerder deze week zijn afscheid als international aan. Als het aan Driessen ligt, dan zien we na het Europees Kampioenschap in Duitsland nóg zes andere routiniers niet meer terug in het Nederlands elftal. Volgens de verslaggever horen Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Stefan de Vrij, Wout Weghorst, Marten de Roon (die in Duitsland ontbrak wegens een blessure) én Van Dijk niet meer ‘thuis’ in Oranje.

Maar Van Dijk is volgende maand ‘gewoon’ nog van de partij. Dat weet Driessen althans. “Dat de tijdens het EK zwaar onder vuur liggende Van Dijk zich stil houdt, is omdat Koeman heeft besloten zijn aanvoerder niet te laten vallen. In een persoonlijk gesprek sprak de bondscoach evenals tijdens de periode in Duitsland opnieuw zijn onvoorwaardelijke vertrouwen uit in Van Dijk”, zo klinkt het. Van Dijk is al jaren niet meer weg te denken uit de defensie van zijn club Liverpool en het Nederlands elftal. Waar hij in het shirt van The Reds erg succesvol is geweest, verloopt zijn huwelijk met Oranje een stuk moeizamer. Van Dijk was tijdens het WK in Qatar in 2022 al het mikpunt van kritiek en ook tijdens het EK in Duitsland moest hij het ontgelden.

Driessen is eveneens kritisch op de kapitein. “Hoewel de verdediger zich buiten de lijnen altijd als een voorbeeldige aanvoerder gedroeg, gaf hij in het veld weinig thuis. Na de uitschakeling tegen Engeland twijfelde Van Dijk nog aan het continueren van zijn interlandloopbaan. Toen wist hij ook nog niet of hij bij het Liverpool van Arne Slot zou blijven of voor een ander avontuur zou kiezen. Normaliter zet je bij twijfel een streep door iemands naam, maar zowel Koeman als Slot hebben Van Dijk bewogen toch op het hoogste niveau door te gaan”, aldus Driessen.

Andere rol voor Van Dijk

De journalist noemt het ‘dapper’ dat Van Dijk heeft besloten ‘nog eenmaal het gevecht aan te gaan om zich bij Liverpool in de Premier League en de Champions League en bij Oranje staande te houden’. Volgens Driessen blijft het echter de vraag of dit een ‘verstandige’ zet is. “Het antwoord van Van Dijk zal snel volgen op het veld, want verstoppertje spelen is er niet meer bij. Niet bij Oranje en niet bij Liverpool.” Koeman zou er desondanks goed aan doen om Van Dijk een andere rol te geven, zo stelt Driessen. “Om toch een signaal af te geven richting het WK (van 2026, red.), ook qua hiërarchie in de groep, zou Koeman wel kunnen kiezen voor een andere aanvoerder. Of het alleenrecht dat Van Dijk heeft op de positie centraal links in de verdediging te laten vallen. Zeker als de ontwikkeling van iemand als Micky van de Ven zich bij Tottenham Hotspur doorzet.”

