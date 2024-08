Schokgolf in Engeland: BBC zet Jermaine Jenas (41) per direct op straat

Jermaine Jenas maakt niet langer deel uit van het analistenteam van de BBC. Diverse Engelse media, waaronder de Daily Mail, melden donderdag dat de 41-jarige oud-voetballer vanwege ‘ongepast gedrag op de werkvloer’ ontslagen is. Ook heeft zijn agency Saatchi & Saatchi het profiel van Jenas verwijderd op zijn website.

Jenas was sinds 2020 aan de BBC verbonden als analist en presentator. Hij was onder meer regelmatig te zien in het samenvattingenprogramma Match of the Day van de Engelse publieke omroep.

Wat de exacte reden van zijn ontslag is, is niet bekend. De Daily Mail spreekt van ‘ongepast gedrag op de werkvloer’ van Jenas, die als voetballer voor onder meer Newcastle United en Tottenham Hotspur speelde en 2014 afzwaaide als prof. “De klachten zijn de afgelopen weken onder de aandacht gebracht bij de BBC, waarna maatregelen zijn getroffen”, klinkt.

Een anonieme bron laat aan de Daily Mail weten dat het nieuws inmiddels intern is gedeeld door de BBC: “Het kwam voor iedereen als een grote schok, maar zijn collega’s hebben nu te horen gekregen dat hij niet meer zal terugkeren. Zijn collega’s zijn in shock, ze zagen dit totaal niet aankomen. Ze wisten er niet van en konden het niet geloven toen ze het hoorden.”

