Stralende Zirkzee verklapt wat Ten Hag aan hem vertelde voor zijn invalbeurt

kende vrijdagavond een droomdebuut voor Manchester United. De aanvaller maakte als invaller het winnende doelpunt op Old Trafford in de wedstrijd tegen Fulham. Na afloop stond hij glunderend voor de camera van de Engelse media en verklapte hij wat trainer Erik ten Hag tegen hem vertelde.

“Om hier te winnen in mijn eerste thuiswedstrijd en een doelpunt te maken. Het had niet beter gekund”, begint een dolgelukkige Zirkzee tegenover Sky Sports. “Er is mij verteld dat scoren op Old Trafford een van de beste ervaringen is bij Manchester United. Ik ben zo dankbaar en gezegend dat ik dat in mijn eerste wedstrijd direct kan ervaren. Het is een geweldig gevoel.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Droomdebuut voor Zirkzee: spits schiet Manchester United naar overwinning op Fulham

Zirkzee geeft aan dat er van alles door hem heengaat. “Het is een beetje druk in mijn hoofd”, bekent hij. “Maar we hebben gewonnen, dat is wat wij wilden en wat de fans verdienen. Ik kan mijn gevoel niet helemaal omschrijven, maar ik voel me erg goed”, vervolgt Zirkzee, die goed opgevangen is bij Manchester United. “Het was een warm welkom. We hebben een fantastisch team en we willen iets geweldigs bereiken. Mijn debuut was geweldig, het was een droom.”

LEES OOK: Mazraoui doet boekje open over ploeggenoot: ‘Dan verandert hij in een monster’

Voorafgaand aan zijn invalbeurt had Ten Hag duidelijke instructies voor hem. “De manager vertelde me dat ik energie moest brengen en het team zoveel mogelijk moest helpen. Dat is wat hij zei eigenlijk”, verklapt Zirkzee.

“Manchester United is een enorm grote club, je moet altijd streven naar het hoogste. Dat houdt in elke dag honderd procent geven. Dat is het plan. It’s just all good vibes”, aldus Zirkzee, die de bokaal voor Player of the Match aan het einde van het interview in ontvangst mocht nemen. “Dat is geweldig. Een goed gevoel. Deze krijgt thuis een plekje.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ten Hag schakelt door en gaat na De Ligt en Mazraoui achter volgende ex-Ajacied aan'

Manchester United krijgt mogelijk nóg een smaakmaker van het Ajax van 2018/19.