Ten Hag legt uit waarom Mazraoui wel direct in de basis begon bij Manchester United en De Ligt niet

mocht in tegenstelling tot vanaf de aftrap debuteren bij Manchester United. De van Bayern München overgekomen rechtsback liet in het met 1-0 gewonnen duel tegen Fulham meteen een goede indruk achter. Trainer Erik ten Hag legt uit waarom Mazraoui wel vanaf het begin startte, maar De Ligt niet.

“We hebben niet zoveel rechtervleugelverdedigers”, aldus Ten Hag in gesprek met Viaplay. “Dat gaat niet om mogen debuteren, maar ze hebben allebei een gebrekkige voorbereiding gehad. De Ligt nog meer dan Mazraoui. Mazraoui heeft wel trainingen in de benen, maar geen wedstrijden. Misschien een half wedstrijdje. Matthijs de Ligt heeft nog geen wedstrijden gespeeld in de voorbereiding en in het centrum van de verdediging hebben we ook een aantal opties. Dat verklaart de keuze.”

De Ligt en Mazraoui hebben dinsdag hun gezamenlijke overstap van Bayern München naar Manchester United afgerond. Enkele dagen later mochten de beide verdedigers al hun officiële debuut maken in het shirt van The Red Devils. Ten Hag is in ieder geval tevreden over wat het tweetal heeft laten zien. “Zeer zeker. Ik denk dat ze gelijk hun visitekaartje hebben afgegeven. Ze hebben laten zien waarom ze zijn hier, welke potentie ze hebben. Daar kunnen we heel tevreden mee zijn. Ik heb ook gemerkt dat de fans heel blij met ze zijn.”

Joshua Zirkzee

Een andere debutant was Joshua Zirkzee. De 23-jarige spits bleef in het duel met Manchester City om de FA Community Shield negentig minuten op de bank, maar bij zijn debuut als invaller liet hij zich meteen gelden. “Het is geweldig om zo te debuteren”, is Ten Hag enthousiast. “Joshua kent de jongens pas net, hij trainde hier in zijn eentje toen de anderen nog in de Verenigde Staten waren. Hij traint nu met ons en doet het geweldig. Hij integreert meteen en is fit aan het raken. Hij was belangrijk voor ons”, zei de Nederlandse oefenmeester.

