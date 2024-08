Thomas Ouwejan keert terug in de Eredivisie na vertrek bij Schalke 04

wordt de opvolger van bij NEC, zo meldt Voetbal International dinsdagochtend. Volgens het medium wordt de 27-jarige Ouwejan, die transfervrij is na zijn vertrek bij Schalke 04, spoedig medisch gekeurd in De Goffert.

NEC zocht een extra verdediger, aangezien het aan de linkerkant van de defensie tot dusver alleen kon beschikken over Calvin Verdonk. Met Ouwejan is de gewenste versterking voor de laatste linie gevonden. De linksback brengt de nodige ervaring mee naar Nijmegen. De afgelopen drie seizoenen kwam Ouwejan uit voor het Duitse Schalke 04.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay jr. doet verrassende onthulling: ‘Hij was heel dicht bij een transfer naar Ajax’

Voordat Ouwejan naar de club uit Gelsenkirchen vertrok, speelde de linksback al 81 duels in de Eredivisie voor AZ. In 2020 kwam de geboren Alkmaarder ook nog uit voor Udinese. In die tijd speelde hij samen met Bram Nuytinck, met wie hij nu opnieuw gaat samenspelen in het shirt van NEC.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Krankzinnige tackle en gemene trap na: schandalige taferelen bij Almere City - AZ

Het ging er heftig aan toe in de competitiewedstrijd tussen Almere City en AZ.