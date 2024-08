Van Polen noemt consequentie van breuk met PEC Zwolle: 'Dat is een beetje olie op het vuur’

Bram van Polen slaat de thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen Feyenoord over, zo kondigt hij aan bij Goedemorgen Eredivisie. Het clubicoon van de Zwollenaren ging nog eenmaal in op de breuk die is ontstaan tussen hem en PEC Zwolle. Van Polen gaf daarbij te kenen dat hij niet verstandig vindt om nu zijn gezicht te laten zien bij de club.

Het was de bedoeling dat Van Polen na zijn carrière als voetballer aan de slag zou gaan bij PEC Zwolle. Zo zou hij een managementtraject ingaan bij de Zwollenaren, maar zover kwam het uiteindelijk niet. “Dat plan zag er goed uit, maar ik vond dat ik bepaalde financiële rechten had opgebouwd. Daar kwamen we niet uit”, erkent Van Polen.

“Ik heb mijn frustraties kenbaar gemaakt en dan is het voor mij ook klaar”, aldus Van Polen, die toegeeft dat hij zelf ook wat anders had kunnen doen in de casus. “Misschien had ik het niet in de media moeten vertellen, maar dat liep zo omdat ik bij Voetbalpraat zat. Dan is het ook raar als je het er niet over gaat hebben.”

Van Polen geeft aan dat er nu even sprake is van een ‘break’. “Het was heftig”, geeft hij toe. “Donderdag ben ik met mijn vrouw naar het concert van Adéle in München geweest. Om afstand te nemen. We hebben een beëindigingsovereenkomst getekend.”

Het betekent overigens niet dat er nu sprake is van een definitieve breuk tussen Van Polen en PEC Zwolle. De voormalig rechtsback blijft als adviseur verbonden aan PEC Zwolle. “Als de club iets wil weten, mogen ze bellen. Maandag was mijn gesprek en daarin heb ik verteld wat mij dwars zat, dat heeft de club ook gedaan”, vertelt Van Polen.

Hij weet echter niet of beide partijen nog tot elkaar komen. “Nu nog even niet. Daarvoor liggen sommige dingen te gevoelig. Er zijn bepaalde dingen waarin we niet tot elkaar kwamen, er zijn dingen gebeurd die ik niet netjes vond. Dat is uitgesproken, maar voor nu is het goed om even uit elkaar te zijn”, erkent Van Polen, die aangeeft de thuiswedstrijd van PEC Zwolle tegen Feyenoord over te slaan. “Ik laat het even gaan. Het is te onrustig daar. Dat is een beetje olie op het vuur, dus dat lijkt me nu niet verstandig”, besluit hij.

