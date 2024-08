VAR-statistieken Eredivisie bekend: opvallend hoog aantal 'gemiste' situaties

De KNVB is tevreden met het gebruik van de VAR in de Eredivisie, omdat er veel fouten voorkomen zouden worden. Toch geven statistieken over het vorige seizoen ook aan dat er nog een hele hoop beter kan, met betrekking tot het gebruik van videobeelden achteraf.

Teun de Boer was woensdag bij een KNVB-meeting waarbij onder andere de VAR en nieuwe spelregels werden besproken. Tijdens het programma Voetbalpraat vertelt hij zijn tafelgenoten over de statistieken die hij daar te horen kreeg. "In één van de drie duels wordt er een VAR-advies gegeven. Dat valt dus wel mee. Misschien denk je wel dat er elke wedstrijd eentje is." Ook de foutmarge van de VAR komt ter sprake. "Er zijn het afgelopen seizoen 107 VAR-adviezen gegeven vanuit Zeist richting de hoofdscheidsrechter. Daarvan zijn er elf onjuist geweest. Dat is dus ongeveer een foutmarge van 10%. Dit zijn dus beslissingen die achteraf als onjuist werden beoordeeld."

Toch moet de analist daar toch een grote kanttekening bij plaatsen. "Maar wat er niet in die 10% ingerekend zit, zijn de situaties waarbij niet ingegrepen is. 26 keer had dat volgens de KNVB achteraf wel gemoeten." Elk Eredivisie-seizoen worden er 306 wedstrijden gespeeld. "Dan kun je je dus afvragen: is dat veel, is dat niet veel?" Wouter Bouwman weet het antwoord op die vraag wel. "Een 10% foutmarge vind ik best wel veel. Als je alle beelden terug kan kijken..." Mario Been sluit zich daarbij aan. "Zeker, ook aangezien je zoveel tijd hebt en neemt om tot een beslissing te komen. Dan vind ik 10% ook veel. Eigenlijk moet het dan gewoon 0% zijn."

Jansen vindt de rekensom van de KNVB niet helemaal kloppen. "Bij die 10% moet je eigenlijk die 26 (gemiste gevallen, red.) nog bijrekenen, hè? Dan kom je op een veel hoger percentage." De Boer antwoordt vervolgens. "Ja, dat dacht ik ook, maar dat is ingewikkeld rekenen." Vervolgens legt De Boer uit waarom de KNVB toch tevreden is met de huidige VAR. "Ze lieten mij een statistiek zien waaruit blijkt dat de foutmarge zonder de VAR nog groter was geweest. Natuurlijk willen wij 0%, dat wil iedereen. Maar zonder VAR zou de foutmarge hoger zijn."

