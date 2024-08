Vermoedelijke opstelling Ajax: compleet nieuwe aanval is mogelijk tegen Panathinaikos

Ajax start vanavond (donderdag) het tweeluik met Panathinaikos. In de derde voorronde van de Europa League gaat de ploeg van Francesco Farioli op bezoek in Griekenland voor het ‘eerste echte examen’. Het Algemeen Dagblad stelt dat drie wijzigingen in de voorhoede reëel zijn bij Ajax.

Remko Pasveer zal naar verwachting wederom de voorkeur krijgen boven Diant Ramaj. Ook in de defensie lijkt Farioli vast te houden aan de namen die FK Vojvodina versloegen. Dat betekent dat Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato waarschijnlijk aan de aftrap zullen starten.

Op het middenveld heeft de Italiaan eveneens weinig reden tot wisselen, waardoor de verwachting is dat Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor zullen starten. Voorin zien we wellicht wél wijzigingen bij de Amsterdammers. “Wie verzaakt, moet plaatsmaken. Wat dat betreft, kunnen de ter discussie staande Britse aanvallers Chuba Akpom en Forbs vanavond hun plek wel eens kwijtraken aan Mika Godts en Julian Rijkhoff”, schrijft het AD. Daarnaast is Christian Rasmussen geblesseerd achtergebleven in Amsterdam, waardoor Steven Berghuis waarschijnlijk voor het eerst in de basis start.

De heenwedstrijd begint om 20.00 uur in het Olympisch Stadion Spyridon Louis in Maroussi, een voorstad van Athene. De UEFA heeft de Slowaak Filip Glova aangesteld als scheidsrechter voor de heenwedstrijd. Hij wordt geassisteerd door Daniel Polacek en Peter Bednar. De vierde official is Lukás Dzivjak. Er is donderdagavond ook een VAR aanwezig, die uit Duitsland afkomstig is. De videoscheidsrechter is Sascha Stegemann, die geassisteerd wordt door zijn landgenoot Daniel Schlager.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

