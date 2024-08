Spaan ziet Ajax uitstekende zaken doen: 'Precies wat de opleiding nu nodig heeft'

Henk Spaan is van mening dat Ajax goede zaken doet door Fred Grim terug te halen. De Telegraaf bracht eerder deze week naar buiten dat de voormalig doelman in Amsterdam de nieuwe Head of Coaching wordt. Grim maakte als jeugdtrainer al veel indruk op Spaan.

Ajax en Grim zijn goede bekenden van elkaar. De Amsterdammer kwam tijdens zijn loopbaan als prof gedurende twee periodes uit voor de Nederlandse recordkampioen. Na zijn actieve loopbaan ging Grim bij Ajax onder meer aan de slag als keeperstrainer en jeugdtrainer. In die laatste rol - Grim was tussen 10 januari 2011 en 11 oktober 2012 trainer van de Onder-19 - maakte hij veel indruk op Spaan. “Het aantrekken door Ajax van Grim in een managementfunctie op de Toekomst is goed nieuws. Fred Grim heeft altijd uitgeblonken in een empathische manier van leidinggeven”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten.

Volgens de columnist is dat ‘precies’ wat de opleiding van Ajax nodig heeft. “Een van zijn successen als trainer vergeet ik niet: het was de NexGen-finale in 2012 in Londen tussen Ajax O19 en Internazionale (1-1). Hij staat me bij omdat ik na afloop in de auto zat bij Van Persie en naast hem Patrick Vieira”, zo schrijft Spaan. Hij kan zich nog goed heugen waar het gesprek tussen de voormalig topvoetballers van Arsenal destijds over ging. “Ze hadden het over Wenger en hoe je hem kwaad kreeg. Vieira had even daarvoor Fabian Sporkslede dolgelukkig gemaakt door hem een grote toekomst te voorspellen. Bij dat Ajax van Grim speelden bijvoorbeeld ook Veltman, Denswil, Davy Klaassen en Viktor Fischer. In de halve finale hadden ze het Liverpool van Raheem Sterling met 6-0 verslagen. Ondanks zijn empathie vergat Grim het presteren niet.”

Rijkaard

Grim was overigens niet de eerste kandidaat voor de functie van Head of Coaching bij Ajax. Volgens De Telegraaf was ook Frank Rijkaard in beeld, maar hij bedankte voor de eer. De krant meldde dat de functie ‘hoofd opleidingen’ in drieën wordt geknipt. Grim gaat nauw samenwerken met directeur voetbal Marijn Beuker, die verantwoordelijk is voor de manier van trainen en opleiden, en een hoofd Onderbouw en hoofd Middenbouw/Bovenbouw. Eerder was John van ’t Schip nog in beeld voor de functie van Grim. De interim-hoofdtrainer in het afgelopen seizoen zag het echter niet zitten om in die rol aan de slag te gaan.

