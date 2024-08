Vermoedelijke opstelling Feyenoord: basisplaats voor talentvolle middenvelder

Feyenoord begint het nieuwe seizoen zaterdagmiddag in eigen huis tegen Willem II. Vorige week wisten de mannen van Brian Priske na strafschoppen beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat de Deen aan dezelfde elf namen zal vasthouden.

Het feit dat Priske waarschijnlijk met dezelfde namen begint als een week geleden, betekent een opstelling zonder verrassingen en zonder versterkingen. De eerste doelman van Feyenoord is Timon Wellenreuther, dus hij zal onder de lat plaatsnemen. Hoewel de Rotterdammers vorige week liefst vier keer moesten incasseren, houdt Priske vermoedelijk vast aan Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko, terwijl Bart Nieuwkoop en Marcos López als wingbacks opereren. Aanwinst Gijs Smal is wel weer fit bevonden, dus mogelijk gaat hij minuten maken op de positie van López.

Op het middenveld heeft Priske vermoedelijk weer plaats voor Gjivai Zechiël. De twintigjarige middenvelder kende een goede voorbereiding en mocht ook in Eindhoven in de basis beginnen, wat hem goed verging. Hij zal waarschijnlijk naast Ramiz Zerrouki komen te spelen.

Voorin heeft Priske weinig te klagen. Feyenoord wist vorige week vier keer te scoren tegen PSV, waarbij Santiago Giménez met twee treffers en een assist erg belangrijk was. Hij is dan ook zo goed als zeker van zijn plek in de punt van de aanval. Naast hem kiest de Deen waarschijnlijk voor Igor Paixão en Calvin Stengs. Aanwinst Julián Carranza is inmiddels fit en kan ook deel uitmaken van de wedstrijdselectie, waardoor de oefenmeester voorin meer keuze heeft.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Zechiël, López; Stengs, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Willem II

Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lachkar, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.

