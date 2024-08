Vermoedelijke opstelling PSV: problemen voor Bosz houden aan

PSV opent het nieuwe seizoen zaterdagavond in eigen huis tegen RKC Waalwijk. Voor trainer Peter Bosz is het vooral achterin puzzelen, terwijl hij ook op het middenveld te maken heeft met een blessure van Ismael Saibari.

Achterin lijken de problemen bij PSV alleen maar groter te worden. Toch lijkt het erop dat Olivier Boscagli terugkeert van een blessure. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dan ook dat hij direct terugkeert in het hart van de verdediging, waar hij naast Jerdy Schouten zal spelen. Wie waarschijnlijk niet in de basis zal starten, is Jordan Teze. De rechtsback aast op een transfer naar AS Monaco en had zijn trainer laten weten niet te willen spelen tegen RKC. Daar is hij inmiddels op teruggekomen, maar een basisplaats lijkt hij te kunnen vergeten. De verwachting is dat Ryan Flamingo op die positie gaat spelen, terwijl Fredrik Oppegard op links zal staan.

Ook op het middenveld heeft Bosz te maken met personele problemen. Door de issues in de defensie speelt Schouten een linie naar achteren, terwijl Saibari te veel last heeft van een tik die hij vorige week kreeg in de wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Daarmee heeft de oefenmeester weinig te kiezen. De verwachting is dan ook dat PSV met Joey Veerman, Guus Til en Malik Tillman zal aantreden.

Voorin zal Bosz vermoedelijk vasthouden aan dezelfde namen als vorige week. Dat betekent dat Noa Lang en Johan Bakayoko op de flanken zullen staan. Luuk de Jong viel tegen Feyenoord nog uit met een blessure, maar lijkt ook fit genoeg om in de basis te beginnen.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Flamingo, Schouten, Boscagli, Oppegard; Veerman, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk

Houwen; Lelieveld, Van den Buijs, Van Eijma, Meijers; Oukili, Van der Venne, Roemeratoe; Cleonise, Zawada, Lokesa.

