PSV mist naast Teze nog een sterkhouder tegen RKC: ‘Hij zal zeker niet spelen’

komt zondagavond niet in actie voor PSV in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, zo geeft zijn trainer Peter Bosz aan op de persconferentie voorafgaand aan dat duel. De middenvelder heeft nog te veel last van een tik die hij kreeg in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord.

Volgens Bosz hebben meerdere spelers van PSV een tikje gekregen in het duel met Feyenoord van afgelopen weekend. “We hebben wat jongens die een gedeelte van de week niet hebben kunnen trainen, die komen langzaam weer terug”, geeft hij aan. Voor Saibari komt de wedstrijd tegen RKC echter te vroeg. “Hij heeft een tik gekregen en is nog niet hersteld. Dus die zal morgen niet spelen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV meldt zich bij oude bekende van FC Twente

Ook over het meespelen van een aantal andere selectiespelers is Bosz nog niet zeker. “Een aantal andere die een paar tikken hebben gehad hoop ik vandaag op het trainingsveld te begroeten”, gaat hij verder. Eén van de jongens die vrijdag moet laten zien dat hij helemaal fit is voor zaterdag, is Olivier Boscagli. De Fransman viel geblesseerd uit in het oefenduel met Valencia. “We moeten wel kijken of hij alles kan doen, want dat is bij mij een voorwaarde. Ben je niet honderd procent, ga je niet starten.”

LEES OOK: ‘Feyenoord wil transfercoup plegen en Van den Berg voor de neus van PSV wegkapen’

Wie in ieder geval ontbreekt tegen RKC, is Jordan Teze. De verdediger liet onlangs weten zeker te zijn van een langer verblijf in Eindhoven, maar wil inmiddels vertrekken naar AS Monaco. De rechtsback heeft aan zijn trainer laten weten dat hij dit weekend weigert te spelen. Deze beslissing valt niet goed bij de supporters van PSV.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Manschot moet het ontgelden na ‘erg zwak optreden’: ‘Wat een ongelooflijke clown’

Scheidsrechter Jeroen Manschot is de gebeten hond na het duel tussen PSV en Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.