PSV meldt zich bij oude bekende van FC Twente

PSV heeft bij Fenerbahce geïnformeerd naar , zo weet De Telegraaf. De Eindhovenaren zijn zoekende naar een nieuwe optie op de linksback, maar door de naam van de oud-FC Twente-speler kan een streep.

Door de blessure van Mauro Júnior en de lange absentie van Sergino Dest vult Fredrik Oppegard momenteel de linksbackpositie in bij PSV. De Noor viel in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen waardoor Earnest Stewart op zoek is naar een alternatief in de verdediging. De technisch directeur van PSV kwam uit bij Oosterwolde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Transferupdate bij PSV: Patrick van Aanholt weer in beeld, oud-Ajacied op het lijstje

De speler, die in het begin van 2021 vertrok bij FC Twente, is echter onhaalbaar voor PSV. De Nederlander staat nog tot medio 2027 onder contract bij Fenerbahce en is daardoor financieel te hoog gegrepen voor de Eindhovense club. Daarnaast zijn ook Premier League-clubs in de markt voor de Zwollenaar.

LEES OOK: Tadic houdt Fenerbahçe na veelbewogen week op koers voor halve finale Conference League

De naam van Robin Gosens viel vandaag ook in Eindhoven. Het is echter nog maar de vraag of zijn club Union Berlin wil meewerken aan een huurdeal. Andere opties die de revue hebben gepasseerd in het Philips Stadion zijn Kenny Tete en Patrick van Aanholt. Een deal met laatstgenoemde lijkt op dit moment het meest reëel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang baalt: ‘Kan echt niet, we zijn in alle facetten beter dan Feyenoord’

Noa Lang vindt niet dat PSV had mogen verliezen van Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.