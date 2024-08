‘Verrassende’ timing transfer Weghorst naar Ajax zorgt voor verbazing

gaat binnenkort de overstap van Burnley naar Ajax maken. Volgens Johan Inan, Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad, is de timing van deze overstap apart te noemen. De Amsterdammers hebben namelijk nog geen spits van de hand gedaan.

Hoewel Ajax al maanden werkt aan de komst van Weghorst, benadrukt Inan dat de timing van de transfer ‘verrassend’ te noemen is. De Amsterdammers gaven de hele zomer aan dat er eerst een spits moest vertrekken voordat er een nieuwe aanvaller aangetrokken kon worden, net zoals achterin eerst Jakov Medic moest gaan voordat Daniele Rugani kon komen.

Toch gaat Weghorst nu naar de Johan Cruijff ArenA komen, terwijl er nog geen spits is vertrokken. Chuba Akpom speelt nog altijd bij Ajax, terwijl de Amsterdammers inmiddels ook openstaan voor de verkoop van Brian Brobbey. Voor laatstgenoemde heeft Nottingham Forest geïnformeerd, maar de Engelsen kregen nul op het rekest van de spits en diens zaakwaarnemer. Zodoende zal Ajax dus drie spitsen in het eerste elftal hebben.

Weghorst verheugt zich op Ajax

Zodra Weghorst medisch is gekeurd, zal hij zich speler van Ajax mogen noemen. Daarmee krijgt de aanvaller van Oranje precies waar hij op hoopte. “Voor mij moet het totaalpakket kloppen, we krijgen ons vierde kind en we hebben als gezin de afgelopen jaren veel gereisd”, gaf hij onlangs aan in gesprek met Kicker. “Ajax is de grootste club van Nederland, meer hoef ik niet te zeggen.”