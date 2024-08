Typerende actie gezien bij Feyenoord: 'Dat was onder Arne Slot niet gebeurd'

Valentijn Driessen en Mike Verweij zetten hun vraagtekens bij het beleid van Feyenoord-trainer Brian Priske. De Rotterdammers speelden in de Eredivisie al twee keer gelijk (1-1 tegen Willem II en Sparta Rotterdam), waarna de Deense coach enkele opvallende uitspraken deed. Volgens Driessen begeeft Priske zich al op glad ijs.

Tijdens de Kick-Off-podcast bespreken de journalisten van De Telegraaf enkele opvallende quotes van Priske, na het gelijke spel uit bij Sparta van afgelopen weekend. Driessen heeft zich geërgerd aan de trainer. "Hij ging roepen over kwaliteit: 'We hebben geen kwaliteiten, er moet kwaliteit gekocht worden'. Dat zegt dus alles over de spelers die je wél hebt lopen. Die Moussa hebben ze bijvoorbeeld gehaald, begint hij over Minteh. Maar Minteh was helemaal niet zo'n zekerheidje. Die groeide wel naarmate het seizoen vorderde en in de maanden februari, maart, april deed hij het heel goed. Tuurlijk mis je wel zo'n soort speler, maar daar hebben ze Moussa voor gehaald. Indirect is dit natuurlijk een aanklacht tegen het aankoopbeleid."

Met zijn uitspraak over kwaliteit zette Priske ook een andere speler in een kwaad daglicht. "Dat roept hij, terwijl in de eerste helft Stengs daar (rechtsbuiten, red.) stond. Die deed het best wel aardig. Dan roep je in feite dat Stengs ook de kwaliteiten niet heeft. Een week daarvoor was hij nog de grote uitblinker, tegen PEC Zwolle (1-5, red.)." Volgens Driessen staat achter de positie van Priske nu al een vraagteken. "Dat zijn toch wel gevaarlijke opmerkingen van trainers, ook richting de rest van de spelersgroep. Deze man gaat in de problemen raken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de erfenis die hij heeft overgenomen van Arne Slot. Hij begeeft zich echt op glad ijs."

Keepers, spitsen en Zerrouki

Driessen wil ook de vertrekkende keeper Justin Bijlow even benoemen. "Ook het dossier rondom hem is helemaal verkeerd aangepakt." Timon Wellenreuther krijgt vanaf het begin van het seizoen de voorkeur van Priske. "Als je Wellenreuther ziet keepen, dan denk je: die liggen zo dicht bij elkaar", vindt ook Verweij. "Dan kies je toch altijd voor een kind van de club." Ook het financiële aspect moet niet vergeten worden, stelt Driessen. "En het garantstellen van een goede afkoopsom. Je hoort acht miljoen, maar ik heb diverse bedragen gehoord. Hoeveel daarvan heeft betrekking op een bonus? Als Bijlow minder dan twintig wedstrijden keept, wordt het automatisch een huurdeal."

Driessen is ook niet te spreken over het beleid van Priske op de spitspositie. "Er is een nieuwe spits gehaald uit Argentinië, Carranza. Iedere keer komt Ueda erin. Giménez heeft in de Johan Cruijff Schaal geweldig gepresteerd, maar daarna heeft hij geen deuk in een pakje boter geschopt, gisteren was het ook weer niks. Ueda is niks en die jongen (Carranza, red.) zit maar op de bank." Ook Ramiz Zerrouki krijgt de volle laag van Driessen. "Hij is helemaal weg van Zerrouki, maar niemand is weg van hem. Hij vertraagt het spel gigantisch. Het gebeurt allemaal op een PEC Zwolle-tempo.

Respect

Verweij ziet ook dat Priske nog niet het respect heeft van zijn spelers. "Timber gaf ook aan dat hij niet blij was met zijn wissel. Dat was onder Arne Slot gewoon niet gebeurd. Dat zegt ook wel iets over de autoriteit van Priske op dit moment. Hij is net begonnen, dus misschien komt dat nog wel. Ik heb het gevoel dat ze hem niet zo serieus nemen als Arne Slot."

