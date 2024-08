Wesley Sneijder vindt Ajacied zwaar tegenvallen: 'Hij wordt geconfronteerd in de kleedkamer'

Wesley Sneijder is teleurgesteld door het optreden van in de eerste helft van de wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos. De verdediger beleefde meerdere ongelukkige momenten, al leidden die niet tot een tegengoal.

In de achtste minuut had Baas de bal op zo’n 25 meter van het eigen doel. Hij liep met zijn rug richting het speelveld en wilde Remko Pasveer aanspelen, zo leek het. Baas werd echter in zijn rug verrast door Daniel Mancini, die balverlies forceerde bij Baas. Daarna ontstond een grote kans voor Fotis Ioannidis. Met een tackle voorkwam Jorrel Hato op het laatste moment dat Ioannidis de 0-1 kon maken. Dat de verdediger niet goed in de wedstrijd zat, werd later in de eerste helft nog duidelijker. Hij gaf de bal meermaals slordig weg aan Panathinaikos.

Artikel gaat verder onder video

“Panathinaikos ging vanaf minuut één volle bak, waar Ajax moeite mee had. Voor de wedstrijd dachten we al dat Panathinaikos druk zou zetten. Toen zei ik: ‘We hebben met Baas iemand die er lekker onderuit kan voetballen’”, zegt Sneijder lachend in de pauze bij Ziggo Sport. “Maar laat dat nou degene zijn bij wie het allemaal begon, met heel veel slechte inspeelpasses, een moment van onoplettendheid – of niet gecoacht worden, kan je ook zeggen. Als speler van Ajax moet je weten dat er ook een man in je rug kan komen. Als hij er al niet onderuit kan voetballen, wordt het lastig.”

LEES OOK: Ajax-fans smeken om razendsnelle wissel: één speler zakt compleet door het ijs

Baas beleefde een sterke voorbereiding, ondanks dat hij van vleugelspeler werd omgeturnd tot centrumverdediger. Dat het nu een keer minder gaat, begrijpt Sneijder wel. “Dat is ook niet gek, maar ik had van hem meer verwacht. Hij heeft de kwaliteiten ervoor. Je verwacht dat hij er onderuit kan voetballen, maar daar ging het juist mis in het eerste kwartier.”

LEES OOK: Sneijder zwaar teleurgesteld door grote naam bij Ajax: 'Hij doet niet wat we willen'

Veel fans vinden dat Ahmetcan Kaplan moet invallen voor Baas, maar dat lijkt Sneijder geen slimme zet. “Hij heeft een fantastische voorbereiding doorgemaakt. Als je hem eruit haalt nu hij een keer minder speelt, zou dat ook wel killing zijn voor zo’n speler. Ik zou dat niet doen. Ik denk dat hij nu in de kleedkamer even met die momenten geconfronteerd wordt en dat hij er zo meteen weer staat.”

LIVE: Volg hier de wedstrijd tussen Ajax en Panathinaikos!

𝐎𝐄𝐅! Daar komt Ajax goed weg 😳

Youri Baas staat te slapen en de Grieken schreeuwen even later om een penalty! 🥵



Zeg het maar... was dit een strafschop? 🤔



⏰ Nu live

🍿 Ziggo Sport#ZiggoSport #UEL #AJAPAN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoogte van optie tot koop bekend: dit kan Ajax verdienen aan Sosa

Ajax verhuurt Borna Sosa aan Torino, dat een optie tot koop heeft bedongen. De hoogte daarvan is bekend.