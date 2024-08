Ziggo-banners van Ajax en Feyenoord niet gewaardeerd in Eindhoven, provider reageert geïrriteerd na bekladding

Ziggo heeft om reclame te maken voor al het Europese voetbal dat het uitzendt banners opgehangen in meerdere steden, waaronder Eindhoven. Op de banners zijn naast PSV ook AZ, Feyenoord, en Ajax te zien. Dat viel bij sommigen niet in goede aarde.

“Wat denken jullie zelf Ziggo?! Hang die rommel lekker in je eigen stad!”, aldus een X-account genaamd Joske Brenet op het sociale medium. Eerder vandaag kwam het account met een update en was een filmpje te zien waarop de banners van het bedrijf beklad waren. “Update: alsjeblieft Ziggo, zo doen wij dat in Eindhoven”, plaatste het account erbij.

Ziggo zelf is allerminst te spreken over de bekladding en haalt ook de politie erbij. “Sta je daar, als een ware rebel met je stift in de hand... Helaas is dit geen kleurwedstrijd, maar wie weet maak je bij de politie nog kans op een leuke prijs!?”, reageert de provider op de bekladding. De politie geeft in een post aan dat het bedrijf aangifte zal moeten doen. “Dit soort bekladdingen vallen onder het strafbare feit vernielingen. Doe svp aangifte bij ons”, aldus Politie Eenheid Oost-Brabant.

Europees voetbal vanaf komend op Ziggo

Alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League zijn vanaf heden te zien op Ziggo Sport. Ook als je geen Ziggo-klant bent kun je de Europese wedstrijden van PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ en Ajax bekijken. Je kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Sta je daar, als een ware rebel met je stift in de hand... Helaas is dit geen kleurwedstrijd, maar wie weet maak je bij @POL_OostBrabant nog kans op een leuke prijs!? — Ziggo (@ZiggoWebcare) August 28, 2024

