Advocaat krijgt hulp van onbespeelbaar veld en herstelt zich met Curaçao van blamage

Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag gerevancheerd voor de pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Saint Lucia van afgelopen zaterdag. Met dank aan treffers van zowel Juninho als én een werkelijk onbespeelbaar veld, werd Sint Maarten met 4-0 verslagen.

Het Nederlands getinte elftal van Advocaat staat op de huidige wereldranglijst van de FIFA op plek 86, maar ging afgelopen weekend tóch onderuit tegen Saint Lucia - de nummer 170 op diezelfde lijst. Curaçao deed kwam op een 2-0 achterstand in het Nations League-duel, deed via de clubloze Joshua Brenet (op aangeven van FC Groningen-speler Leandro Bacuna) nog wel wat terug, maar daar zou het ook bij blijven.

Drie dagen later revancheert het elftal van Advocaat zich overtuigend van de valse start in de Nations League. In Grenada wordt met ruime cijfers afgerekend met Sint Maarten, dat al na een kwartier tegen een 2-0 achterstand aankeek door treffers van Juninho Bacuna (die sinds deze zomer uitkomt voor het Saudische Al-Wehda) en de momenteel clubloze Gervane Kastaneer (onder meer ex-ADO Den Haag, -NAC Breda en -PEC Zwolle). Die laatste werd overigens opzichtig geholpen door de moddervlakte die moest doorgaan voor een voetbalveld: een terugspeelbal op de keeper van Sint Maarten bleef steken in de drek en kon door Kastaneer in twee instanties tot de 2-0 worden gepromoveerd (zie de tweet onderaan het artikel).

Na rust liep Curaçao verder uit. Leandro Bacuna, met twee doelpunten uit vier Eredivisiewedstrijden ook al zo productief begonnen aan het nieuwe seizoen met FC Groningen, liet vlak na de hervatting de 3-0 aantekenen. Het slotakkoord was voor invaller Joshua Zimmerman (TOP Oss), die nog geen vijf minuten in het veld stond toen hij na ruim een uur spelen voor de 4-0 eindstand tekende.

Curaçao profiteert van waardeloos veld 😅🌧️ — ESPN NL (@ESPNnl) September 9, 2024

