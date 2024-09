Ajacied blij voor concurrent: ‘Gunde hem zijn doelpunt’

was erg blij dat wist te scoren tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard afgelopen woensdag. De Engelsman speelde in het laatste halfuur als linksbuiten, de positie waar Godts de wedstrijd begon. Toch vindt de Belg het niet vervelend dat zijn concurrent doel trof.

Godts is dit seizoen bij Ajax na het vertrek van Steven Bergwijn de enige echte linksbuiten in de selectie. Afgelopen woensdag speelde Akpom, een van de drie spitsen in het team van Francesco Farioli, een half uur op die positie. Hoewel de Engelsman een doelpunt maakte, baalde Godts hier niet van.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-samenwerking komt ten einde: ‘We zitten nu echt in een andere fase’

“Hij is geen natuurlijke linksbuiten, maar hij kan er wel spelen”, geeft de Belg aan in gesprek met Het Parool. Waar Godts Akpom dus kan zien als een concurrent voor zijn positie, wenst hij de Engelsman het allerbeste toe. “Ik gunde hem woensdagavond vanzelfsprekend zijn doelpunt; we zijn bij Ajax goede vrienden geworden.”

LEES OOK: Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Het is mijn club, ik heb er elf jaar gespeeld’

Lof voor Huntelaar

Naast Akpom heeft Godts ook een goed woordje over voor Klaas-Jan Huntelaar, voormalig technisch directeur van Ajax. De 76-voudig Oranje-international had namelijk een belangrijke rol in de komst van de buitenspeler naar Amsterdam. “Hij heeft mij bij Genk benaderd en we hebben altijd goed contact gehouden”, legt de Belg uit. “Klaas-Jan heeft ook meegedacht over de wijze waarop ik bij Ajax gebracht kon worden. Dat is in grote lijnen uitgekomen; via Jong Ajax naar de selectie.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Josip Sutalo dankt teamgenoot, die vorig seizoen geen minuut speelde bij Ajax

Josip Sutalo is blij om speler van Ajax te zijn, geeft de Kroatische verdediger aan in gesprek met Ajax TV.