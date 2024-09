Ajax maakt melding van liefst vier contractverlengingen

Liefst vier speelsters van Ajax Vrouwen hebben maandagmiddag hun contract verlengd. De aflopende verbintenissen van Milicia Keijzer, Bente Jansen, Lois Niënhuis en Roos van der Veen zijn met één jaar verlengd door de Amsterdamse club. Dat maakt Ajax bekend middels een persbericht.

Het viertal maakt allen deel uit van de hoofdmacht van Ajax Vrouwen. Verdediger Keijzer speelde de meeste wedstrijden in het shirt van de Amsterdammers: 33. De rechtsback kwam drie jaar geleden over van VV Alkmaar en sloot in de zomer van 2022 aan bij Ajax Vrouwen 1.

Jansen transfereerde een jaar geleden van FC Twente naar Ajax en maakt sindsdien deel uit van de hoofdmacht. De 24-jarige aanvaller speelde tot dusverre 25 wedstrijden, waarin ze vijf keer het net wist te vinden. Niënhuis bewandelde precies dezelfde weg als Jansen, maar de keepster speelde pas twee keer. Voor Van der Veen wordt het alweer het derde seizoen als Ajacied. Omdat de speelster een groot deel van het vorige seizoen moest missen wegens een blessure kwam de 22-jarige pas tot vijf optredens.

Manager Vrouwenvoetbal Daphne Koster reageert enthousiast: “Ik ben blij dat deze speelsters Ajax trouw blijven. Zij kunnen dit seizoen een grotere rol gaan spelen, of zich nog verder ontwikkelen. Ajax heeft veel vertrouwen in hen en we kijken ernaar uit hoe zij zich komend jaar gaan profileren”, zegt ze in het persbericht.

Geen Champions League voor Ajax Vrouwen

Ajax Vrouwen werden zaterdag uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. In de slotfase ging de ploeg van Hesterine de Reus onderuit tegen Fiorentina. Vorig seizoen wist het vrouwenelftal van Ajax juist te stunten in de Champions League.

