Drama voor Ajax: Vrouwenelftal krijgt fatale Europese dreun

Voor de Ajax Vrouwen is een nieuw Champions League-sprookje zaterdagavond uiteengespat. De ploeg verloor de finale van een minitoernooi met als inzet een plek in de tweede voorronde tegen Fiorentina (0-1) en loopt daardoor plaatsing voor het prestigieuze toernooi definitief mis.

De formatie van Hesterine de Reus rekende eerder deze week, in de eerste ronde van dit minitoernooi, nog af met Kolos Kovalivka uit Oekraïne (4-1 na verlenging). Het treffen met Fiorentina was op papier een lastigere kluif voor Ajax Vrouwen en dat bleek ook in de eerste helft. Hoewel de Amsterdammers via Danique Noordman gevaarlijk waren, kregen de Italianen de betere kansen.

Ook in de tweede helft was Fiorentina beter in Brøndby, waar dit deel van van de voorronde werd afgewerkt. Ajax slaagde erin om tot minuut 82 stand te houden. Madelen Janogy kreeg te veel ruimte en zorgde voor de fatale 0-1.

Geen vervolg van succesvolle CL-campagne voor Ajax Vrouwen

Ajax Vrouwen schopte het afgelopen seizoen tot de kwartfinale van de Women’s Champions League, waarin Chelsea uiteindelijk te sterk bleek. Het was overigens al een sensatie dat de Amsterdammers de groepsfase, met tegenstanders als Bayern München, AS Roma en Paris Saint-Germain, overleefden.

