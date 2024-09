Ajax nog niet terug bij Nederlandse top: ‘Doorgaan met ons project, dan gaat het goedkomen’

Ajax is nog niet terug bij de Nederlandse top. Althans, dat is de mening van . Volgens de verdediger van de Amsterdammers is het met name PSV dat nog een flinke voorsprong heeft ten opzichte van de club uit de hoofdstad.

De afgelopen twee seizoenen loopt het bij Ajax allemaal een stuk minder dan de jaren ervoor. Met name afgelopen voetbaljaargang, toen de Amsterdammers op de vijfde plek eindigden, liep het niet zoals gewenst. Onder Francesco Farioli wenst Ajax de weg naar boven weer in te zetten. In gesprek met Voetbal International krijgt Baas de vraag hoe groot de stap naar de Nederlandse top volgens hem nog is voor de recordkampioen.

“Daar zitten we nog wel wat van af, zo eerlijk moeten we zijn”, geeft de centrale verdediger annex linksback aan. Met name PSV is volgens de jongeling nog steeds heel sterk. “Zij hebben best wat spelers kunnen behouden deze zomer: daar loopt het op dit moment beter dan bij ons.” Toch moet Ajax volgens Baas niet naar anderen kijken, maar vooral naar zichzelf. “Gewoon doorgaan met het project waar we mee bezig zijn en dan denk ik dat het wel goed gaat komen.”

Baas zet hoog in met Ajax

Wanneer Baas vervolgens de vraag krijgt wanneer het seizoen van Ajax is geslaagd, moet hij hier goed over nadenken. “Volgens mij had de directeur (Alex Kroes, red.) het over Champions League-voetbal, toch? Dat vind ik wel een goeie.” Om dat te bereiken zullen de Amsterdammers minstens derde moeten worden in de Eredivisie.

