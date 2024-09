Arne Slot bijt op zijn tanden tegenover Viaplay: ‘Ik hoop dat ze dit niet naar Engels vertalen’

Arne Slot en Liverpool hebben zich zaterdagavond weten te revancheren na de verrassende nederlaag van vorige week tegen Nottingham Forest (0-1). Tegenover Viaplay legt de oefenmeester nogmaals uit wat er misging tegen Forest, al probeert hij te letten op zijn woordkeuzes in verband met de Engelse media.

Liverpool verloor vorige week dus verrassend, al revancheerde het zich deze week al door met 1-3 te winnen van AC Milan in de Champions League. Ook vandaag (zaterdag) rechtten The Reds de rug. Koen Weijland van Viaplay vraagt zich af hoe Slot omging met de tegenvaller tegen Nottingham. “Daar hebben we natuurlijk wel even over gesproken”, begint de voormalig succestrainer van Feyenoord.

“In de hoop dat nu niet ze alles vanuit het Nederlands naar het Engels vertalen: hoe Forest speelde – en laat ik het een beetje voorzichtig te zeggen – is compleet anders dan Bournemouth hier vandaag kwam en Milan speelde. Deze twee teams willen graag voetballen van achteruit en ons hoog onder druk zetten, dan kan je daar met ideeën wat tegenover zetten”, gaat Slot verder.

De Liverpool-trainer laat zich vervolgens uit over de wedstrijd tegen Forest: “Als de tegenstander laag staat of alleen maar ballen lukraak naar voren schiet, is het wat lastiger om daar een antwoord op te verzinnen. Dan ben je afhankelijk van individuele kwaliteiten en dat hadden we op de dag tegen Forest zeker niet”, sluit hij af.

Door twee goals van Luis Díaz en eentje van Darwin Nunez rekende Liverpool eenvoudig af met Bournemouth. De stand was al na 37 minuten bereikt. Aankomende woensdag komt Liverpool opnieuw in actie. Dan speelt de ploeg van Slot in de derde ronde van de League Cup tegen West Ham United.

