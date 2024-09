Slot geniet van ‘speciaal talent’ Gravenberch: ‘Teamgenoten maken hem nog beter’

Arne Slot is niet verbaasd door de stormachtige ontwikkeling van . De middenvelder weet dit seizoen grote indruk te maken bij Liverpool, maar in tegenstelling tot velen is zijn trainer hier niet door verrast.

Gravenberch maakte in de zomer van 2022 na een aantal sterke jaren bij Ajax de overstap naar Bayern München. Na een moeilijk jaar in Zuid-Duitsland vertrok hij vorig jaar naar Liverpool, waar hij in zijn eerste seizoen nog geen indruk wist te maken. Onder Slot, die deze zomer van Feyenoord naar Liverpool vertrok, lukt het de 22-jarige middenvelder dit seizoen wel.

Hoewel Gravenberch de afgelopen twee seizoenen weinig indruk maakte, is Slot totaal niet verbaasd door zijn spel dit seizoen. “Ik zag hem spelen bij Ajax en iedereen zag toen wat een speciaal talent hij was”, legt de trainer uit op een persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Daarom ging hij naar twee geweldige clubs, met Bayern München en Liverpool. Je kunt alleen naar deze clubs als ze zien dat je veel kwaliteiten hebt.”

Ploeggenoten helpen Gravenberch

“Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat we het beste uit hem halen en dat hangt niet alleen af van wat we als trainingsstaf doen”, stelt Slot, die vervolgens ook de eigen inzet van Gravenberch noemt. “Maar zijn teamgenoten maken hem ook beter. Kijk hoe Virgil van Dijk ballen door de linies naar hem speelde tegen AC Milan, dus naast goede individuele prestaties is het ook een teamding. Als het goed gaat en dat is wat je nu ziet, zie je een Ryan vol zelfvertrouwen. Dat gaat normaal gesproken gepaard met goede prestaties en vertrouwen in je teamgenoten. Hij weet wat hij moet doen op dit niveau.”

