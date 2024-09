Engelse media smullen van ‘magische’ Gakpo en ‘nucleaire’ Gravenberch

Liverpool wist dinsdagavond na een vroege achterstand met 1-3 te winnen op bezoek bij AC Milan in de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. en waren erg belangrijk in de comeback van de mannen van Arne Slot, zo ziet ook de lovende Engelse pers.

Gakpo mocht van Slot bijna zeventig minuten spelen in Milaan en liet daarin een verpletterende indruk achter. Van The Liverpool Echo krijgt de Nederlander een negen voor zijn optreden in Italië. “Hij was constant dreigend wanneer hij de bal had en was te sterk voor Milan met zijn loopacties en dribbels”, schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Anco Jansen maakt live op tv bekend wat Arne Slot van Virgil van Dijk vindt

Ook Eurosport heeft genoten van het spel van de voormalig PSV’er en bestempelt hem tot man van de wedstrijd. “De Nederlander maakte indruk bij een zeldzame basisplaats. Hij won de vrije trap waaruit de gelijkmaker viel en zorgde er vervolgens met een magische solo voor dat Szoboszlai de derde kon maken”, leest het. “Hij leek meer op de speler die het afgelopen seizoen goed eindigde en ook een sterk EK speelde met Nederland.”

LEES OOK: Engelse media zien 'zorgwekkend signaal' voor Arne Slot: 'Zijn gezicht stond op onweer'

Volgens The Guardian is Gakpo een van de redenen waarom Liverpool de wedstrijd in Milaan wist te kantelen. “Hij was een totale bedreiging: onvoorspelbaar in zijn bewegingen en niet te stoppen aan de bal. Hij sneed Milan in stukken met zijn goede loopacties.”

LEES OOK: Slot wuift suggestie over Gravenberch weg: ‘Dat is het makkelijkste om te zeggen’

Gravenberch blijft indruk maken

Naast de Gakpo kan ook Gravenberch op de nodige lof rekenen van The Guardian. “Hij was de nucleaire kern van de comeback van Liverpool”, leest het. “De bal laag op het veld ophalen, hoog veroveren en een aantal heerlijke vroege passes om het momentum bij de thuisploeg weg te nemen.” Ook The Liverpool Echo genoot van Gravenberch en gaf hem een acht voor zijn optreden. “In zijn huidige vorm is hij een ster in wording en één van de eerste namen op het wedstrijdformulier.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot greep hard in na 45 minuten spelen bij Liverpool

"Hij heeft mij een schop onder de kont gegeven", zegt een zelfbewuste speler van Liverpool.