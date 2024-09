Naast Gravenberch nóg een uitblinker bij Liverpool: ‘Hij speelt ongelooflijk onder Arne Slot’

Liverpool kent zaterdagmiddag vooralsnog geen enkele moeite met het Bournemouth. De ploeg van Arne Slot stond na slechts 37 minuten op een 3-0 voorsprong dankzij twee doelpunten van en ééntje van . Eerstgenoemde krijgt grote complimenten op X van de Engelse voetbalvolgers.

Volg hier alle ontwikkelingen van de wedstrijd tussen Liverpool en Bournemouth!

Hoewel Liverpool in de openingsfase ontsnapte aan een achterstand na een wegens buitenspel afgekeurde goal, kwam de ploeg van Slot al snel op stoom. Díaz profiteerde in de 26e minuut van een inschattingsfout van Kepa Arrizabalaga en bracht de 1-0 op het bord. Amper twee minuten later was de Colombiaan opnieuw trefzeker, na goed voorbereidend werk van Trent Alexander-Arnold.

Daarmee komt de doelpuntenteller van dit seizoen alweer op vijf voor Díaz. Prachtige cijfers voor de vleugelspeler die vorig seizoen ‘slechts’ acht keer wist te scoren in de Premier League. Engelse voetbalvolgers denken dat de goede prestaties van Díaz te maken hebben met Slot. “Hij is ongelooflijk onder Slot”, schrijft iemand op X.

Niet alleen Díaz lijkt beter uit de verf te komen onder Slot, want ook Gravenberch is bezig aan een ijzersterk seizoen. Waar de middenvelder vorig seizoen nog wisselspeler was, lijkt hij nu uitgegroeid te zijn tot een van de sterkhouders.

