Öztürk ziet Van der Vaart anderhalf jaar na bizarre uitspraak mogelijk alsnog gelijk krijgen

Rafael van der Vaart baarde in april 2023 opzien door te stellen dat 'in alle opzichten' een betere voetballer was dan Jude Bellingham. Gravenberch hield destijds de bank van Bayern München warm, terwijl de Engelsman toen nog furore maakte in het shirt van Borussia Dortmund. Anderhalf jaar later zou Van der Vaart mogelijk alsnog gelijk kunnen krijgen, schrijft Voetbal International-journalist Süleyman Özturk in zijn column.

"Ik denk dat Gravenberch beter is dan Bellingham. In welke opzichten? In alles", sprak Van der Vaart anderhalf jaar geleden in Ziggo-programma Rondo. De discussie werd op gang gebracht door tafelgenoot Jan Mulder, die aangaf 'het enorme verschil' tussen de Nederlander en de Engelsman niet te zien, waarop Marco van Basten ingreep en stelde dat Gravenberch nog een 'jongen' was en Bellingham een 'kerel'. Hoewel de Nederlander in München nauwelijks van de bank kwam en ook na zijn transfer naar Liverpool afgelopen seizoen vaker niet dan wel speelde, bleef Van der Vaart een jaar later in gesprek met VI achter zijn opmerkelijke uitspraak staan. Zélfs nadat Bellingham inmiddels een toptransfer naar Real Madrid had gemaakt en met die club in zijn imponerende debuutseizoen uiteindelijk de landstitel én de Champions League in de wacht zou slepen.

Voor Gravenberch, inmiddels 22, is de zon afgelopen zomer echter ineens volop gaan schijnen. Het EK in Duitsland zal nog als een teleurstelling gevoeld hebben, aangezien bondscoach Ronald Koeman de middenvelder geen minuut speeltijd gunde. De komst van trainer Arne Slot naar Liverpool heeft de oud-Ajacied echter veel goeds gebracht. The Reds wonnen hun eerste drie Premier League-duels van het nieuwe seizoen, met Gravenberch steevast als controleur op het middenveld. Vooral zijn optreden tegen Manchester United, dat op Old Trafford met 0-3 werd verslagen, kwam de middenvelder op veel lof te staan. Koeman zag het óók en zette Gravenberch deze interlandperiode zowel tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) als Duitsland (2-2) in de basis.



Öztürk blikt in zijn column terug op de opmerkelijke bewering van Van der Vaart: "Hoewel ik begreep wat hij bedoelde, klonk die uitspraak op dat moment vreemd", moet de journalist toegeven. Toch laat Gravenberch de afgelopen weken zien wat hij allemaal in zijn mars heeft: "Wanneer hij vol zelfvertrouwen speelt, lijkt het alsof hij over een rode loper voetbalt. Dan straalt hij iets koninklijks uit", schrijft Öztürk goedkeurend. Als hoogtepunt noemt de journalist de bizar mooie dieptepass op Xavi Simons die Gravenberch er tegen de Duitsers uitgooide, waaruit de speler van RB Leipzig de 0-2 had moeten maken. "Dat was pure spielerei van een speler die zich waarschijnlijk niet eens volledig bewust is van zijn eigen potentieel", leest het. Wat dat betreft zouden de woorden van anderhalf jaar geleden dus alsnog kunnen uitkomen: "Misschien krijgt Van der Vaart uiteindelijk gelijk, en is Gravenberch binnenkort inderdaad in alle opzichten beter dan een van de Ballon d’Or-kandidaten van dit jaar. Voor het Nederlandse voetbal zou het een enorme opsteker zijn als hij, nog altijd pas 22 jaar, uitgroeit tot de wereldklassespeler die velen in hem zien", besluit Öztürk.

