Arne Slot en Liverpool hebben aan 37 minuten genoeg en boeken volgende overwinning

Liverpool heeft zaterdagmiddag gewonnen van Bournemouth. Na een lastige openingsfase waarin een doelpunt van Bournemouth door ingrijpen van de VAR werd afgekeurd, besliste de ploeg van Arne Slot de wedstrijd nog voor rust: 3-0. Luis Díaz was de grote man bij Liverpool, hij scoorde twee keer binnen drie minuten in de eerste helft. Darwin Nuñez bekroonde zijn eerste basisplaats van dit seizoen met het derde en laatste doelpunt van Liverpool voor rust.

Bij Liverpool moest Cody Gakpo het na zijn basisplek tegen AC Milan weer doen met een plek op de bank. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch stonden wel aan de aftrap. Keeper Alisson Becker kon niet spelen wegens een blessure, zijn plek onder de lat werd overgenomen door Caoimính Kelleher. Bij AFC Bournemouth stond Justin Kluivert aan de aftrap.

Bournemouth begon sterk aan de wedstrijd en dacht even op voorsprong te komen toen Antoine Semenyo scoorde, maar na de VAR-check ging er een streep door het doelpunt. Na 28 minuten begon Liverpool te draaien en besliste het de wedstrijd binnen tien minuten. In de 26e minuut lanceerde Ibrahima Konaté met een lange bal Luis Díaz, die de bal perfect aan nam om de uitkomende keeper Kepa Arrizabalaga te omspelen en de bal in het lege doel te schuiven: 1-0. Nog geen 120 seconden later mocht Trent Alexander-Arnold het hele veld oversteken met de bal aan de voet, waarna hij de vrij staande Luis Díaz vond in het strafschopgebied. De Colombiaan nam de bal aan en schoof de bal rustig onder de keeper door: 2-0. In de 37e minuut werd de wedstrijd beslist door een prachtige goal van Darwin Nuñez. De Uruguayaan dribbelde vanaf rechts naar binnen en plaatste de bal met links prachtig in de verre hoek, Kepa kansloos latend: 3-0. Dat was ook de ruststand.

Na rust beperkte Liverpool zich tot het verdedigen van de voorsprong en Bournemouth beperkte zich tot het niet laten oplopen van de achterstand. Daardoor werd het een saai schouwspel, ook omdat Liverpool steeds slordiger werd in de passing. Slot probeerde met invallers Gakpo en Federico Chiesa nog wel wat nieuwe energie te brengen, maar ook hun aanwezigheid leidde niet tot een impuls.

Zo kent Liverpool een zorgeloze middag op Anfield en wint het voor de vierder keer in vijf wedstrijden. Liverpool gaat zich nu opmaken voor de 3e ronde van de League Cup, waarin het komende woensdag West Ham United treft. Volgend weekend speelt Liverpool de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, waar Bournemouth de zesde speeldag af sluit op maandag met een thuiswedstrijd tegen Southampton.

