Arsenal-fans genieten van fikse afstraffing voor ‘slang’ Robin van Persie

Arsenal-supporters genieten op X met volle teugen van de 9-1 nederlaag die het sc Heerenveen van trainer Robin van Persie heeft geleden tegen AZ. De Nederlandse oefenmeester krijgt er op het sociale medium flink van langs en wordt meermaals omschreven als slang.

De fans van The Gunners zijn nog niet vergeten dat hij Arsenal in de zomer van 2012 verliet voor rivaal Manchester United. Daarnaast heeft Van Persie afgelopen jaar als analist gezegd dat Arsenal de titel niet kan winnen onder leiding van Mikel Arteta. “Ik heb geen hekel aan hem, maar als pundits moeten we de waarheid zeggen. Arsenal heeft een manager nodig die veel trofeeën heeft gewonnen en die een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de spelers”, sprak Van Persie destijds.

“Dit is de clownscoach die zei dat Mikel Arteta Arsenal nergens naartoe kan brengen. Robin van Persie de slang”, luidt een van de posts op X. “Zoals je kunt zien is Robin ‘Judas’ van Persie hard aangepakt. Hij dacht dat als hij Arsene Wenger zou verlaten voor Alex Ferguson, dat hij een geweldige coach zou worden in de toekomst.”

Na afloop van de wedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen gaf Van Persie te kennen dat de nederlaag pittig is, maar dat het niet het einde van de wereld is. “We hebben een wedstrijd verloren. We hadden vandaag drie punten kunnen winnen en dat is niet gelukt. Natuurlijk is de uitslag groot en dat is vervelend. Maar uiteindelijk, en dat heb ik ook tegen die jongens gezegd, ben ik trots op die gasten. Ze proberen zo goed mogelijk uit te voeren wat ik van ze vraag. Er komen vandaag een aantal leermomenten uit. Die gaan we bekijken. Dinsdag gaan we er weer vol gas tegenaan”, blikte hij vervolgens vooruit op de uitwedstrijd tegen FC Twente.

The 🐍 Van Persie lost 9-1 to AZ Alkmaar 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/biXYwETEDO — Granit Gunner💪🔥 (@_Arsenal360) September 14, 2024

Arsenal fans let's all laugh at Van Persie😂

He thinks he is Mikel Arteta pic.twitter.com/735wGUjkrB — Triple M (@Tripple____M) September 14, 2024

Van Persie last month: "Arsenal can't win the epl with Arteta as their manager. I don't hate him but just saying the truth."

Van Persie as a coach: pic.twitter.com/cjMddCyYCV — Dok (@afcdok) September 15, 2024

Van persie used to talk bad about Mikel Arteta and now he's collecting 9 goals 😂 pic.twitter.com/ffKdTxXfzy — kijana wa Ghetto 🇰🇪 (@mohamednicholas) September 15, 2024

This is the clown coach that said Mikel Arteta can't take arsenal anywhere.🚮



Robin Van Persie the snake 😏 pic.twitter.com/3Q2PYAiEhd — MR BACON_🧠_MAPS_WELSHAARAWY92 (@Maps_Welsh) September 15, 2024

As you can see, Robin 'Judas' Van Persie is heavily been dealt with as we speak..



Dude thought leaving Arsene Wenger for Alex Fergie would make him a great coach in the future. pic.twitter.com/p2UMFr7UWJ — OUT OF CONTEXT ARSENAL (@MAQERI001) September 15, 2024