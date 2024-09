‘Arsenal krijgt geweldig contractnieuws in aanloop naar derby tegen Tottenham’

Mikel Arteta gaat zijn contract verlengen bij Arsenal, zo weet The Athletic. De trainer van de Londenaren had nog een contract tot het einde van het huidige seizoen, maar is inmiddels akkoord over een verbintenis waarmee hij tot medio 2027 voor de groep zal staan.

Arteta en Arsenal hadden allebei behoefte om de onzekerheid over de toekomst de wereld uit te helpen. Daardoor werd er aan het begin van het seizoen al gesproken over een verlenging van de Spanjaard, waar hij inmiddels mee akkoord zou zijn. Daardoor zal de trainer na het huidige seizoen in ieder geval nog twee seizoenen aan het roer staan in het noorden van Londen.

Voor Arsenal komt het nieuws van het aanblijven van Arteta op een prettig moment. The Gunners gaan zondagmiddag namelijk op bezoek bij stadgenoot en aartsrivaal Tottenham Hotspur en zullen zich willen herstellen van het gelijkspel in eigen huis tegen Brighton & Hove Albion.

Arteta bracht Arsenal terug naar de top

Nadat Arteta in december 2019 de ontslagen Unai Emery opvolgde bij Arsenal, eindigde hij met de Londenaren twee keer op de achtste plaats, om vervolgens te klimmen naar plek vijf. De voorbije twee seizoenen gold de club van de Spanjaard als voornaamste uitdager van Manchester City, maar bleek plek twee beide keren het hoogst haalbare. Wel wist Arteta van Arsenal weer een uitdager voor de landstitel te maken en keerde de club na zeven jaar weer terug in de Champions League.

