Barcelona neemt drastische maatregel voor veiligheid Lamine Yamal

FC Barcelona heeft de beveiliging rondom en zijn familie flink opgeschroefd, zo schrijft onder meer Relevo. Het supertalent wordt nu dag en nacht bewaakt nadat zijn vader vorige maand werd neergestoken.

Halverwege augustus werd de vader van Yamal, Mounir Nasraoui, neergestoken in Mataró, een gemeente in Catalonië. De vader van het talent werd met drie steekwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar werd vrij snel buiten levensgevaar verklaard.

Inmiddels heeft de clubleiding van Barcelona besloten dat Yamal en zijn familie beschermd moeten worden tegen vergelijkbare incidenten. De Europees kampioen zal vanaf nu dag en nacht worden beschermd. Daarnaast is hij verhuisd naar een locatie buiten de stad.

Familie Yamal gaat akkoord met maatregelen

De familie van Yamal heeft de maatregelen vanuit Barça geaccepteerd, omdat zij ook zien dat er heel veel aandacht voor het talent komt met zijn recente optredens. De Catalanen zouden de zeventienjarige aanvaller juist willen beschermen, zodat hij zich volledig op voetbal kan richten.

