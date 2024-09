Kritiek op Te Kloese: 'Er is een hoop verbloemd door de resultaten'

Mario Been vindt het opvallend dat de dubbelrol van Dennis te Kloese bij Feyenoord nu ineens ter sprake komt. Te Kloese vervult bij Feyenoord de functie van algemeen directeur en technisch directeur en liet donderdag weten na te gaan denken of dat in de toekomst ook zo blijft.

Te Kloese gaf donderdag meerdere interviews en presentator Jan Joost van Gangelen vraagt naar aanleiding daarvan wat Been het meeste opviel. “Nou wat mij het meest opvalt is dat het ineens ter sprake komt, omdat het al drie jaar hetzelfde is. Het is al drie jaar zo dat hij samen met Slot het technische gedeelte er ook bij doet”, begint de analist aan tafel bij Voetbalpraat op ESPN.

Van Gangelen benadrukt dat Feyenoord met Slot wel een trainer had die een ‘dikke vette stempel, veel gewicht en eentje die er langer zat’ had. “Omdat Slot natuurlijk drie jaar gewoon succes heeft gehad. Van Conference League-finale, naar kampioenschap, naar bekerwinst. Dan komt er een andere coach en dan begrijp ik wel dat zo’n relatie weer moet groeien. De situatie is altijd zo geweest”, reageert Been.

Te Kloese haalde afgelopen anderhalf jaar veel breedteaankopen

“Nu zie je doordat het wederom een moeizame start is, de sterkhouders Geertruida, Wieffer en Minteh weg zijn gegaan en Slot vertrokken is, dat er een beetje paniek is in Rotterdam en omstreken”, vervolgt de oud-trainer van Feyenoord. “De mensen zijn verwend. Het aankoopbeleid komt pas op de slotdag in orde en wij moeten allemaal afwachten of dat echt de gewenste versterkingen zijn. Slot wilde alleen maar versterkingen aan de bovenkant, maar we kunnen constateren dat er de laatste anderhalf jaar grotendeels ook aankopen in de breedte zijn geweest. Zoals Lingr, Ivanusec, Ueda, Zerrouki, Lopez, Van den Belt, noem ze allemaal maar op.”

Kees Kwakman concludeert dat het toen dus ook niet allemaal goed is gegaan, waarna Van Gangelen zich afvraagt of dat Te Kloese ‘nu al’ aan te rekenen valt. “Er is een hoop verbloemd doordat de resultaten in orde waren en dat er prijzen gewonnen en er twee jaar achter elkaar Champions League gespeeld is”, beseft Been.

Volgens Van Gangelen hebben de desbetreffende spelers ook ‘geen enkele rol van betekenis gespeeld’. “Die hebben heel weinig gespeeld. Dus wat betreft is het nu afwachten of de nieuwe namen, dan hebben we het over bijvoorbeeld Osman die we nog niet hebben zien spelen, dat wel gaan doen.”

Te Kloese telde hoge transfersommen neer voor breedteaankopen

Anco Jansen weet dat de hoogste transfersommen door Feyenoord zijn neergeteld voor Ueda en Ivanusec. “En Zerrouki natuurlijk”, vult Been aan. “Slot moest Zerrouki absoluut hebben. Acht, negen miljoen, waarvan we nu op dit moment zeggen dat hij nog niet honderd procent rendeert. Ik vind dat we hem nog wel een klein beetje de tijd in moeten geven. Maar hij is nog niet de vervangende speler die het vertrek van Wieffer zou moeten opvangen. Dat zie ik aan hem absoluut niet. Daar is het tempo te laag voor.”

Feyenoord heeft nu wel een mogelijke vervanger in huis gehaald voor Wieffer, weet Been. “Daar hebben ze die Zuid-Koreaan voor gehaald, die Hwang van Rode Ster Belgrado. Hij heeft al veel clubs gehad en is 27 jaar, dus het zou kunnen. Ze hebben Lotomba gehaald als vervanger voor Geertruida. Hij speelde de laatste weken nauwelijks bij Nice, dus het is allemaal een heel groot vraagteken of dat ook werkelijk de versterking aan de bovenkant is.”

Te Kloese neemt met dubbelrol teveel hooi op zijn vork

Van Gangelen is van mening dat het wel het beste is als de functies door twee verschillende personen worden ingevuld, omdat een dubbelrol ‘sowieso niet kan’. “Nee, en dan ligt het er natuurlijk wel aan hoe een trainer erin staat. Als hij ook een groot gedeelte van dat technische gebeuren oppakt”, vertelt Kwakman, die in de rede gevallen wordt door Van Gangelen die stelt dat Priske ‘net komt kijken’. “Precies. Dan wordt het nu waarschijnlijk allemaal teveel en dat heeft hij nu misschien ook ondervonden in deze transferwindow. Dan moet hij ook aan zichzelf denken en ook aan de club natuurlijk. Dat het niet ten koste gaat van het een of van het ander”, stelt Kwakman.

